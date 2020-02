Polícia Presos integrantes de quadrilha de furto e roubo de celulares

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2020

Foram apreendidos 29 celulares. Foto: Divulgação/Polícia Civil Foram apreendidos 29 celulares. (Foto: Divulgação/Brigada Militar) Foto: Divulgação/Polícia Civil

Foram presos na BR 101, próximo à Terra de Areia, três indivíduos, dois homens e uma mulher, em um veículo com 29 celulares, relógios, carteiras com documentos, dinheiro e cartões das vítimas do grupo. O material foi apreendido e a Polícia Civil orienta às vítimas que tiveram seus celulares furtados e roubados para que procurem a Delegacia da Polícia Civil de Xangri-Lá a partir das 8h30 de segunda-feira, para verificar se o telefone está dentre os que foram recuperados pela Brigada Militar.

Os presos na ação deste sábado integram grupo criminoso dos Estados do Pará e São Paulo, e alguns de seus integrantes já foram presos pelo mesmo tipo de crime em outros eventos em diferentes Estados brasileiros. No ano de 2019, durante o mesmo evento, a Brigada Militar prendeu quatro pessoas que integravam uma quadrilha especializada em furtos de celulares, recuperando 52 aparelhos.

Dentre os celulares recuperados, havia aparelhos que custam mais de dez mil reais. Estima-se que foram recuperados cerca de 60 a 80 mil reais em telefones.

Os presos foram reconhecidos por três vítimas que foram até a Delegacia e, até o momento, um aparelho já foi restituído ao seu proprietário.

A ação foi conduzida por uma guarnição das Patrulhas Especiais do 1º Batalhão de Polícia de Choque durante patrulhamento no Litoral após receber informação de uma equipe da Polícia Civil. Um dos suspeitos foi indicado por vítimas, e acabou capturado junto com os demais dentro de um guincho que se deslocava em direção a Florianópolis (SC). O homem estava com a chave do veículo e um celular, além de um tíquete de estacionamento contendo a placa do veículo, e com os demais itens apreendidos.

Voltar Todas de Polícia

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário