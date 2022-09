Porto Alegre Homem é preso após flagrante por câmeras de segurança na Orla do Guaíba, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2022

O suspeito, de 28 anos, estava com mais de 20 metros de fita. O material foi recuperado Foto: PMPA/Divulgação Foto: PMPA/Divulgação

A Guarda Municipal prendeu neste sábado (03) um homem que havia furtado as fitas de marcação instalada em uma quadra esportiva no trecho 3 da Orla do Guaíba, em Porto Alegre. A ação foi flagrada pelas câmeras de segurança. Em seguida, a guarnição efetuou a prisão. O suspeito, de 28 anos, estava com mais de 20 metros de fita. O material foi recuperado.

Com mais de 70 câmeras de videomonitoramento, a Orla do Guaíba também conta com patrulhamento permanente dos agentes de segurança. “Com auxílio da tecnologia, efetuamos mais uma prisão no local de forma rápida e eficaz”, disse o comandante da Guarda Municipal, Marcelo do Nascimento.

Esforço Concentrado

Entre a noite e madrugada, a Secretaria Municipal de Segurança também coordenou mais uma edição da operação Esforço Concentrado. A ação contou com agentes da Guarda Municipal e fiscais da prefeitura.

Além de coibir a atuação de flanelinhas no Araújo Vianna, a operação também ampliou a fiscalização de ambulantes na rua General João Telles, no bairro Bom Fim. Já na rua João Alfredo, na Cidade Baixa, houve a dispersão pacifica de público.

“Em áreas específicas, estamos intensificado a nossa atuação visando à paz social. De forma preventiva, atuamos para fazer valer os regramentos vigentes que garantem equilíbrio entre moradores, público e estabelecimentos comerciais”, reforçou o secretário-adjunto de Segurança, Comissário Zottis.

Denúncias podem ser realizadas de forma anônima pelo telefone 153.

