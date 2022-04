Polícia Homem é preso após internar ex-esposa contra a vontade dela em Nova Santa Rita, na Região Metropolitana

16 de abril de 2022

Segundo a Polícia Civil, suspeito não aceitava o fim do relacionamento

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante, na sexta-feira (15), suspeito de internar a ex-esposa contra a vontade dela em um centro de reabilitação para viciados em álcool. Morador de Novo Hamburgo, ele vai ser investigado por cárcere privado e falsificação de documento público.

A clínica em questão fica em Nova Santa Rita, na Região Metropolitana de Porto Alegre, e não sabia do crime. Isso porque o investigado falsificou uma autorização judicial para manter a ex-companheira internada.

O caso chegou à Delegacia Especializada no Atendimento a Mulher de Novo Hamburgo após denúncia da irmã da vítima. De acordo com as investigações, o homem não aceitava o fim do relacionamento.

A mulher foi liberada assim que ocorreu a prisão. Para isso, a Polícia Civil teve de ingressar com um pedido de medida cautelar autorizando saída dela da reabilitação.

