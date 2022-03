Polícia Homem é preso com mais de 800 vídeos e fotos de pornografia infanto-juvenil no Litoral Norte

Por Redação O Sul | 25 de março de 2022

Investigado já tinha antecedentes criminais e foi detido em flagrante. Foto: PC/Divulgação Investigado já tinha antecedentes criminais e foi detido em flagrante. (Foto: PC/Divulgação) Foto: PC/Divulgação

Um homem de 34 anos foi preso na manhã desta sexta-feira (25) pelo armazenamento de cerca de 800 vídeos e fotos de pornografia infanto-juvenil em Torres, no Litoral Norte. A investigação da Polícia Civil começou há cerca de dois meses.

Na ação, que contou com o auxílio do Instituto-Geral de Perícias, foram analisados equipamentos de informática e localizados arquivos que continham pedofilia no computador pessoal do homem.

Foi preso G. M. M., de 34 anos, com antecedentes policias pelos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico familiar e por contravenções penais. Ele foi encaminhado à delegacia de polícia de Torres para a lavratura da prisão em flagrante. Depois, será encaminhado ao sistema prisional.

