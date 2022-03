Polícia Detentos que teriam ordenado série de ataques e homicídios em Porto Alegre são transferidos

Por Redação O Sul | 25 de março de 2022

Operação para troca de presídios ocorreu na quinta-feira. Foto: Susepe/Divulgação Operação para troca de presídios ocorreu na quinta-feira. (Foto: Susepe/Divulgação) Foto: Susepe/Divulgação

Nesta quinta-feira (24), a Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe), por meio do Grupo de Ações Especiais (GAES), realizou a remoção de duas lideranças apontadas como mandantes de homicídios na Grande Porto Alegre, nas últimas semanas.

A dupla foi retirado da Cadeia Pública de Porto Alegre e levada para outras instituições do Estado — os locais não foram divulgados, como medida de segurança. A necessidade de novas transferências ainda é analisada pelos setores de inteligência.

Após o recebimento dos relatórios da inteligência da Polícia Civil, à Susepe coube a negociação com o Judiciário para as autorizações para a transferência e o isolamento telefônico dos apenados envolvidos, além da operação em si, sob sigilo, e que envolveu um intenso trabalho de logística.

O secretário de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo (SJSPS), Mauro Hauschild, afirmou que “a intervenção é o resultado do esforço de todas as forças de segurança do RS Seguro, que, em reunião no início do mês, programaram a ação. Assim, cumprimos nosso papel de oferecer à sociedade gaúcha mais segurança”.

Já o superintendente dos Serviços Penitenciários, José Giovani Rodrigues de Souza, disse que “o sucesso da operação demonstra a importância da articulação entre os atores que integram a segurança pública. A Susepe sempre mantém contato com o setor de inteligência de outros órgãos da segurança para o planejamento das ações conjuntas no sistema prisional gaúcho”.

Segundo o diretor do Departamento de Segurança e Execução Penal (DSEP) da Susepe, Vagner Cogo, “essa união de forças é de grande importância para coibir a ação das organizações criminosas dentro do sistema prisional e acaba por causar enorme reflexo nas disputas por territórios nas localidades onde esses criminosos agem”.

