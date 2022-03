Polícia Uruguaio condenado por homicídio e escondido no RS há 10 anos é preso em Santa Cruz do Sul

Por Redação O Sul | 25 de março de 2022

Condenado no país vizinho a 22 anos de prisão por matar, decapitar e colocar fogo na vítima era procurado pela Interpol. Foto: PC/Divulgação Condenado no país vizinho a 22 anos de prisão por matar, decapitar e colocar fogo na vítima era procurado pela Interpol. (Foto: PC/Divulgação) Foto: PC/Divulgação

A Polícia Civil prendeu na manhã desta sexta-feira (25), em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, um uruguaio de 49 anos. O homem era procurado pela Interpol, com mandado de prisão expedido em razão da condenação definitiva por homicídio duplamente qualificado.

De acordo com a Polícia Federal (PF), o preso respondeu pelo assassinato do marido de sua amante no Uruguai em outubro de 2001. O homem teria decapitado a vítima e ateado fogo no corpo. O crime foi praticado ao longo de três dias.

A prisão ocorreu no bairro Universitário, em cumprimento a mandado de prisão decorrente de sentença penal condenatória definitiva, expedido pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado.

Em 9 de fevereiro de 2004, o uruguaio foi condenado pelo Juizado Letrado de Execução e Vigilância de Rivera (Uruguai) a uma pena de 22 anos de prisão, com agravantes por premeditação e “por impulso de brutal ferocidade”.

Em 9 de novembro de 2011 ele foi beneficiado com saídas temporárias e, em 11 de outubro de 2012, não retornou da saída temporária e fugiu, não tendo as autoridades uruguaias mais informações sobre seu paradeiro.

No ano passado, policiais civis levantaram a informação de que o alvo teria fugido para o Brasil, mais precisamente para o Rio Grande do Sul, onde se esconderia. A PC iniciou então contatos com a polícia uruguaia e Interpol, confirmando que estavam procurando o alvo.

O preso foi conduzido à Polícia Federal para extradição.

