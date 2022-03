Polícia Carga com eletrônicos importados avaliada em R$ 300 mil é apreendida na Fronteira Oeste

Por Redação O Sul | 25 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











O motorista tentou fugir com o veículo, mas foi interceptado e preso. Foto: PRF/Divulgação O motorista tentou fugir com o veículo, mas foi interceptado e preso. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na madrugada desta sexta-feira (25), na BR-158 em Santana do Livramento, na Fronteira Oeste do RS, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de R$ 300 mil em eletrônicos importados ilegalmente do Uruguai. Um homem foi preso na ação.

Em operação de combate ao crime, os policiais avistaram uma Citroen Jumpy, com placas de Portão, saindo de Santana do Livramento. Eles deram ordem de parada ao motorista, que desobedeceu e fugiu com a van, mas acabou interceptado logo em seguida.

O homem, um paulista de 33 anos, transportava diversos eletrônicos importados ilegalmente. Entre os materiais estavam airpods, robôs aspiradores, equipamentos de som, lentes de contatos coloridas entre outros.

Ele foi preso pelo crime de descaminho e encaminhado com o veículo e os materiais para a Polícia Federal.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia