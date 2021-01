Polícia Homem é preso em flagrante após arremessar cachorro por cima de muro em Capão da Canoa

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2021

O animal sofreu ferimentos e foi encaminhado para adoção Foto: Polícia Civil/Divulgação O animal sofreu ferimentos e foi encaminhado para adoção. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

Um homem foi preso em flagrante no bairro Santa Luzia, em Capão da Canoa, no Litoral Norte gaúcho, após arremessar um cachorro por cima do muro de uma casa. Segundo a Polícia Civil, a prisão ocorreu na noite de quinta-feira (07).

O animal foi jogado para a rua durante uma discussão entre o homem, de 58 anos, e a inquilina da sua residência. Ele não queria o cachorro dentro da sua propriedade. Um vídeo com o flagrante de maus-tratos contra o cão foi divulgado nas redes sociais.

O cachorro sofreu ferimentos, mas passa bem. O animal foi resgatado e encaminhado para adoção.

