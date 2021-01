Esporte Seleção feminina de futebol do Brasil treina em Viamão

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Time realiza uma sequência de jogos-treino Foto: Lucas Figueiredo/CBF Time realiza uma sequência de jogos-treino. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF) Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Reunida desde terça-feira (05) em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre, para um período de treinos, a seleção brasileira feminina de futebol tem três compromissos marcados. A sequência de jogos-treino começa nesta segunda-feira (11), diante da equipe masculina sub-16 do Grêmio, às 10h.

Dois dias depois, serão mais dois compromissos. Às 9h30min, as comandadas de Pia Sundhage jogam contra a equipe feminina do Tricolor de Porto Alegre. Já às 11h20min, o adversário será o time masculino sub-16 do Cruzeiro-RS. Todas as partidas terão uma hora de duração, dividida em dois tempos de 30 minutos.

As atletas passarão por exames de PCR para detecção do coronavírus antes da realização dos jogos. Esse é o segundo período de treinos da seleção feminina desde o início da pandemia. O primeiro foi em setembro, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). A preparação em Viamão – que vai até o dia 20 deste mês – visa aos Jogos Olímpicos de Tóquio, marcados para julho.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte