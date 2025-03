Rio Grande do Sul Homem é preso por esquartejar padrasto e ocultar corpo em freezer no Litoral gaúcho

Por Redação O Sul | 5 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











O suspeito confessou ter esfaqueado o padrasto, mas negou a participação da mãe. ( Foto: Divulgação/Polícia Civil O suspeito confessou ter esfaqueado o padrasto, mas negou a participação da mãe. (Foto: Divulgação/Polícia Civil) Foto: Divulgação/Polícia Civil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um homem de 55 anos foi encontrado morto, esquartejado e carbonizado dentro de um freezer em sua residência no Balneário Quintão, em Palmares do Sul, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, nessa terça-feira (4). A Polícia Civil investiga o caso.

Antes de ser encontrado, a vítima não era vista desde a última quinta-feira (27). Vizinhos relataram ter visto fumaça saindo da casa no sábado (1º). Ao ser questionada sobre o paradeiro do companheiro, a mulher dele, de 47 anos, demonstrou nervosismo e fugiu em um veículo, que foi encontrado abandonado próximo à Lagoa do Quintão. O filho dela, de 23 anos, foi apontado como suspeito do crime.

Com o apoio da Brigada Militar (BM), o suspeito foi localizado e detido em Gramado, na Serra Gaúcha. Ele possui antecedentes por tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção de menores, porte de arma de fogo, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo.

A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer todas as circunstâncias do crime. A mãe do suspeito de cometer o crime segue foragida. A investigação está sob a responsabilidade do delegado Antônio Carlos Ractz Júnior.

O suspeito confessou ter esfaqueado o padrasto, mas negou a participação da mãe. Contudo, essa linha de investigação ainda não foi descartada pela polícia. Em depoimento, ele teria dito que a mãe sofria agressões do padrasto. O inquérito policial busca apurar a possível participação da mãe do suspeito no homicídio. A Polícia Civil trabalha para esclarecer a motivação e a dinâmica do crime.

O corpo da vítima foi encaminhado para perícia. As informações são do portal de notícias CNN Brasil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/homem-e-preso-por-esquartejar-padrasto-e-ocultar-corpo-em-freezer-no-litoral-gaucho/

Homem é preso por esquartejar padrasto e ocultar corpo em freezer no Litoral gaúcho

2025-03-05