Rio Grande do Sul Defesa Civil gaúcha alerta para temperaturas extremas nos próximos dias

Por Redação O Sul | 5 de março de 2025

Desde 22 de fevereiro, diversas regiões enfrentam temperaturas muito acima da média. Foto: Alex Rocha/PMPA Desde 22 de fevereiro, diversas regiões enfrentam temperaturas muito acima da média. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul atualiza a previsão para altas temperaturas no Estado até este domingo (9). Desde 22 de fevereiro, diversas regiões enfrentam temperaturas muito acima da média, condição que deve persistir por pelo menos mais cinco dias devido a uma forte onda de calor. No Litoral e parte do Nordeste, as temperaturas seguem elevadas, ainda que de forma menos intensa.

O órgão, ainda, emitiu um alerta para cuidados durante altas temperaturas: cuide de crianças, idosos e animais, mantendo-os em locais frescos e ventilados. Mantenha-se hidratado, beba água regularmente, mesmo sem sede, para evitar desidratação. Se puder, evite exposição direta ao sol e procure sombra, especialmente entre 10h e 16h.

Previsão

Na quinta-feira (6), há condição para pancadas isoladas de chuva no Noroeste, Missões e Oeste, com acumulados entre 5 e 15 mm/dia. As mínimas ficam entre 19 e 25°C, e as máximas entre 31 e 39°C.

Na sexta-feira (7), seguem as chuvas isoladas na metade Oeste e na Serra, com acumulados entre 5 e 10 mm/dia. As temperaturas mínimas variam entre 19 e 26°C, e as máximas alcançam entre 31 e 39°C.

No sábado (8), o avanço de uma frente fria traz chuva moderada a forte na Campanha e no Sul. No restante do estado, a massa de ar quente e seco mantém as temperaturas elevadas. As mínimas ficam entre 21 e 27°C, e as máximas entre 31 e 40°C.

No domingo (9), instabilidades se espalham pelo Estado, com previsão de chuva forte, raios e granizo. Os acumulados variam entre 10 e 50 milímetros/dia. As mínimas ficam entre 21 e 24°C, e as máximas entre 31 e 38°C.

A tendência para segunda-feira (10), indica chuvas moderadas e persistentes no Norte, Noroeste e Nordeste, com volumes entre 20 e 40 mm/dia. Devido ao avanço desta frente fria, as temperaturas não se elevam tanto em relação aos dias anteriores, com mínimas entre 11°C e 20°C e máximas entre 20°C e 28°C.

