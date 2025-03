Brasil Fim do Carnaval: saiba quando serão os próximos feriados nacionais

Por Redação O Sul | 5 de março de 2025

Após o Carnaval, o primeiro feriado nacional será a Paixão de Cristo, no dia 18 de abril Foto: Reprodução

O fim das festividades carnavalescas nesta quarta-feira de cinzas (5) trouxe dúvidas sobre quais são as próximas oportunidades para descansar em 2025. O calendário de feriados nacionais e pontos facultativos, publicado no fim de 2024, prevê quatro feriados prolongados e oportunidades para emendar com fins de semana. Neste ano, a maioria das folgas cairá em dia útil. Depois do carnaval (ponto facultativo e não feriado), o próximo feriado nacional de 2025 acontece em 18 de abril, dia da Sexta-feira Santa.

Após o Carnaval, o primeiro feriado nacional será a Paixão de Cristo, no dia 18 de abril (sexta-feira). Em seguida, o feriado de Tiradentes, comemorado em 21 de abril (segunda-feira), permitirá um feriado prolongado de quatro dias.

Outros feriados prolongados em 2025 incluem o Dia do Trabalhador (1º de maio, quinta-feira), Corpus Christi (19 de junho, quinta-feira, com ponto facultativo no dia 20) e o Dia da Consciência Negra (20 de novembro, quinta-feira). As datas possibilitam emendas com o final de semana.

O Natal (25 de dezembro) e o Ano Novo (1º de janeiro de 2026) cairão em quintas-feiras, o que também facilita a combinação com o final de semana. As vésperas, 24 e 31 de dezembro, respectivamente, terão ponto facultativo após as 14h. Veja, abaixo, a relação dos próximos feriados e pontos facultativos de 2025.

Abril

18 de abril – Sexta-feira – Sexta-feira Santa 2025 – Paixão de Cristo (feriado nacional)

20 de abril – Domingo – Páscoa (data comemorativa da Semana Santa 2025)

21 de abril – Segunda-feira – Tiradentes (feriado nacional)

Maio

1º de maio – Quinta-feira – Dia do Trabalhador (feriado nacional)

Junho

19 de junho – Quinta-feira – Corpus Christi 2025 (ponto facultativo)

Setembro

7 de setembro – Domingo – Independência do Brasil (feriado nacional)

Outubro

12 de outubro – Domingo – Nossa Sra. Aparecida (feriado nacional)

Novembro

2 de novembro – Domingo – Finados (feriado nacional)

15 de novembro – Sábado – Proclamação da República (feriado nacional)

20 de novembro – Quinta-feira – Dia de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional)

Dezembro

24 de dezembro – Quarta-feira – Véspera de Natal (ponto facultativo após 14h)

25 de dezembro – Quinta-feira – Natal (feriado nacional)

31 de dezembro – Quarta-feira – Véspera do Ano Novo 2026 (ponto facultativo após 14h).

Publicado em 30 de dezembro de 2024, no Diário Oficial da União (DOU), o poder Executivo informou que datas devem ser cumpridas nos órgãos da administração pública federal, sem afetar serviços essenciais.

Órgãos não podem antecipar ponto facultativo ou adotar feriados de legislações estaduais, municipais ou distritais, exceto feriados da data magna do estado. Feriados estaduais e dias do centenário de fundação municipal devem ser observados pelas repartições federais nas localidades correspondentes.

Fim do Carnaval: saiba quando serão os próximos feriados nacionais

2025-03-05