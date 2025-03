Brasil FGTS: governo inicia pagamento nesta quinta-feira; veja o calendário

Por Redação O Sul | 5 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











A medida deverá injetar R$ 12 bilhões na economia brasileira. Foto: Reprodução A medida deverá injetar R$ 12 bilhões na economia brasileira. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Caixa Econômica Federal começa a liberar nesta quinta-feira (6) o saldo retido no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). De acordo com o governo federal, 12,2 milhões de trabalhadores serão beneficiados pela medida. A medida provisória (MP) apresentada na sexta-feira (28) e assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverá injetar R$ 12 bilhões na economia brasileira.

Tem direito trabalhadores que optaram pelo saque-aniversário, tiveram o contrato de trabalho suspenso ou rescindido entre 1º de janeiro de 2020 e 28 de fevereiro de 2025 e possuem saldo na conta do FGTS relativa à contratação têm direito a sacar o saldo retido do FGTS. É necessário ficar atento às seguintes condições:

– Demissão sem justa causa;

– Demissão indireta, de culpa recíproca ou força maior;

– Rescisão por falência, falecimento do empregador individual,

– Empregador doméstico ou nulidade do contrato;

– Extinção normal do contrato a termo, inclusive dos trabalhadores temporários;

– Suspensão total do trabalho avulso.

Os pagamentos dos valores respectivos a cada trabalhador, que se enquadram nas condições da MP, serão feitos de forma automática na conta bancária indicada no aplicativo do FGTS.

Quem não fizer a indicação da conta poderá sacar o valor com Cartão Cidadão e senha em casas lotéricas e terminais de autoatendimento. Caso o trabalhador não tenha o Cartão Cidadão, será necessário procurar uma agência da Caixa, portando um documento pessoal e a carteira de trabalho, para sacar qualquer valor.

Os pagamentos começam no dia 6 de março. Para valores de até R$ 3 mil, os recursos serão creditados diretamente na conta bancária cadastrada.

Calendário de pagamentos

– 6 de março: nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril e quem vinculou a conta bancária ao aplicativo FGTS;

– 7 de março: nascidos em maio, junho, julho e agosto;

– 10 de março: nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro.

Trabalhadores com saldo superior a R$ 3 mil receberão o restante em uma segunda parcela a partir de 17 de junho.

– 17 de junho: nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril e quem vinculou a conta bancária ao aplicativo FGTS;

– 18 de junho: nascidos em maio, junho, julho e agosto;

– 20 de junho: nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro.

Consultar o saldo pelo aplicativo da Caixa

– Abra o aplicativo do FGTS ou acesse o site.

– Digite o CPF e clique em “Próximo”;

– Informe a senha e selecione o botão “Entrar”;

– Caso não lembre a senha, clique em “Recuperar senha”;

– Na tela inicial do aplicativo, aparecerão as informações sobre as empresas onde o usuário trabalhou;

– O saldo da empresa atual ou da última empresa aparece no topo da tela;

– Toque sobre o saldo para visualizar as movimentações;

– Para salvar os dados, clique em “Gerar extrato PDF”, abaixo do saldo, para salvar o extrato no celular.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/fgts-governo-inicia-pagamento-nesta-quinta-feira-veja-o-calendario/

FGTS: governo inicia pagamento nesta quinta-feira; veja o calendário

2025-03-05