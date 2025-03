Brasil “Sou teu chefe”, diz prefeito de cidade catarinense filmado durante abordagem policial de trânsito

O prefeito da cidade de Bela Vista do Toldo, em Santa Catarina, Carlinhos Schiessl (MDB), ameaçou um policial militar (PM) que realizava uma abordagem a um motorista que dirigia um veículo com irregularidades. Uma câmera corporal do agente flagrou o prefeito afirmando que mandava na cidade e que era “chefe” do policial. O registro foi feito no último domingo (2).

A situação começou após o PM abordar um carro. O motorista diz no vídeo que o prefeito é seu “padrinho”, e não usava cinto de segurança no veículo, que estava com o licenciamento vencido, segundo a polícia. O policial avisou que o veículo seria guinchado, e o político, que chegou ao local para acompanhar a abordagem, começou a discussão.

“Eu vou lutar para te tirar daqui de Bela Vista”, disse o prefeito. Depois, gritou com o policial e bateu no peito: “O prefeito aqui na cidade sou eu”. Ao sair, afirmou: “Eu vou mostrar quem manda nessa cidade”. Em outro vídeo, Schiessl está dentro do carro, e diz: “Eu não vou bater boca com você porque eu sou prefeito e eu sou o teu chefe”.

A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o caso. O policial militar teria agido de forma correta, já que a medida legal para um veículo com licenciamento vencido é a remoção para o pátio da polícia. A atitude do prefeito configura indícios de ameaça, abuso de autoridade e corrupção passiva.

Nas redes sociais da prefeitura, moradores e internautas fizeram dezenas de comentários no post mais recente cobrando uma retratação.

Ao contrário do que foi dito por Carlinhos Schiessl ao policial, os militares são servidores públicos estaduais, subordinados aos governos do Estado e aos governadores. As demissões dependem de processos administrativos. Os prefeitos, por outro lado, gerenciam os municípios, e não têm autoridade sobre os agentes da Polícia Militar.

Nas redes sociais, dois vídeos diferentes mostram momentos da ocorrência. Em um deles, é possível ver o prefeito chegando ao local da abordagem, questionando o que estava acontecendo. O PM afirmou que fazia uma infração de trânsito. Em seguida, Carlinhos pede calma para “amenizar a situação para todo mundo”. O policial, então, explica que irá fazer o processo conforme a lei, e diz que o carro será guinchado.

“Não tem motivo para guinchar”, diz o prefeito. O PM explica que a ocorrência estava sendo gravada, mas Schiessl contraria o policial, e sai da imagem, fazendo ameaças. “Você quer guerra comigo?”, questionou. O PM pergunta se estava sendo ameaçado. “Eu estou pedindo a paz para nos liberar”, completa o prefeito. O policial volta a dizer que estava fazendo o procedimento de trânsito.

Em seguida, o prefeito diz que iria lutar para tirar o policial da cidade, e que iria mostrar quem mandava no município. Em um segundo vídeo, Schiessl diz que é o chefe do policial.

De acordo com a PM, o policial estava sozinho, e precisou chamar reforço. A corporação não soube informar com qual dispositivo as imagens foram feitas.

Após a saída do prefeito, o motorista do carro recusou fazer o exame do bafômetro, e devido aos sinais de embriaguez, foi levado para a delegacia, e o carro foi guinchado. Em nota, a Associação de Praças do Estado de Santa Catarina (Aprasc) – entidade representativa dos profissionais da Segurança Pública –, repudiou a atitude do prefeito contra o policial militar.

“A APRASC vem a público manifestar seu total apoio ao Policial Militar que, no cumprimento do seu dever, foi alvo de intimidação por parte do Prefeito de Bela Vista do Toldo.

Durante uma abordagem legítima, o Prefeito tentou usar de sua posição para ameaçar o Policial, insinuando que poderia removê-lo da cidade e desafiando sua autoridade. O Policial, no entanto, agiu de forma exemplar, mantendo a postura profissional e aplicando a lei com imparcialidade, sem se curvar a pressões políticas.

A APRASC repudia qualquer tentativa de interferência no trabalho dos militares estaduais e reafirma que a hierarquia e a disciplina da Polícia Militar não estão à mercê de interesses individuais. A caneta pode dar poder, mas o verdadeiro respeito se conquista com responsabilidade e retidão.

Nosso total reconhecimento ao Policial que honrou sua farda e demonstrou que o compromisso das praças é com a sociedade e com a legalidade.

A APRASC segue vigilante e atuante na defesa dos direitos e da dignidade de seus associados.”

As informações são do portal de notícias Terra.

