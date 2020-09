Polícia Homem é preso por tráfico de drogas em Rosário do Sul

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











PRF e BM apreendem 43 tabletes de maconha. Foto: PRF/Divulgação PRF e BM prendem suspeito por tráfico de drogas. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na manhã de sábado (26), a Polícia Rodoviária Federal, com a colaboração da Brigada Militar, prendeu um homem por tráfico de drogas, na localidade de Rosário do Sul.

Com informações de que o motorista havia abandonado na Avenida Beira-Rio, duas caixas com 43 tabletes de maconha, e posteriormente abandonado o veículo, os policiais realizaram buscas no local.

Os policiais deram voz de prisão ao batedor da carga. O homem foi aprendido e apresentado na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia