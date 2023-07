Polícia Traficante é preso com mais de 300 quilos de maconha em Sarandi, no Norte do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2023

O motorista, de 33 anos e morador de Canela, estava sozinho no carro Foto: PRF/Divulgação O motorista, de 33 anos e morador de Canela, estava sozinho no carro. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um homem que estava transportando 319 quilos de maconha em um carro. A ação ocorreu na madrugada deste domingo (09) na BR-386 em Sarandi, no Norte do Estado.

Em uma ação de combate ao crime, os policiais abordaram um Logan com placas de Sapucaia do Sul. Dentro do porta-malas havia centenas de tabletes de maconha, que totalizaram 319 quilos.

O motorista, de 33 anos e morador de Canela, estava sozinho no carro. Ele já tinha registros de ocorrências por crimes de furto e receptação. O homem foi preso e encaminhado, junto com a droga e o carro, à polícia judiciária.

