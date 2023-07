Grêmio Grêmio vence o São José e sai em vantagem por vaga na final do Estadual Sub-20

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2023

Tricolor aplicou 3 a 0, fora de casa, no primeiro jogo das semifinais Foto: Renan Jardim/Grêmio FBPA (Foto: Renan Jardim / Grêmio FBPA) Foto: Renan Jardim/Grêmio FBPA

A equipe do Grêmio conquistou importante vantagem na busca por uma vaga na final do Estadual Sub-20. Com gols de Nathan e Gustavo, duas vezes, no Estádio Francisco Novelleto, em Porto Alegre, o Tricolor aplicou 3 a 0 sobre o São José no primeiro jogo da fase semifinal da competição.

Em um primeiro tempo bastante disputado e com bastante volume de jogo do time da casa, o Grêmio precisou de calma para tocar a bola e controlar bem as investidas do adversário. Pressão do São José obrigou muito a defesa a se organizar e estabilizar as investidas.

Buscando sempre o jogo no campo do adversário, o Grêmio conseguiu abrir o marcador com Nathan aos 24 minutos. O camisa 11 do Grêmio recebeu no lado esquerdo, limpou a marcação, precisou sair da área conduzindo o drible e chutou forte no canto do goleiro. 1 a 0.

Aos 30 minutos, Jefinho precisou entrar na vaga de Cheron, que sentiu uma pancada. Até o fim da primeira etapa, o Tricolor se manteve no controle da partida e evitando as chegadas do São José. Para a segunda etapa, o técnico Airton Fagundes promoveu a segunda alteração com a entrada de Rubens na vaga de Lian.

Com mais poder ofensivo e mostrando superioridade física sobre o adversário, o Grêmio vou pressionando o time da casa em seu campo e chegou ao segundo gol com Gustavo que quatro minutos após entrar na vaga de Nathan, recebeu na esquerda, limpou o marcador duas vezes e chutou para ampliar. Caio Araújo também entrou na vaga de Hiago minutos antes do 2 a 0 para o Tricolor.

Com a partida totalmente dominada, o técnico Airton Fagundes trocou nas laterais, colocando José Guilherme na vaga de Wesley Costa e Paulo para saída de Luiz Eduardo.

Precisando diminuir a vantagem do Grêmio, o São José mandou seu time pra frente a permitiu a criação de espaços. Aos 49 minutos, a bola acabou sobrando para Gustavo na frente da área. O atacante gremista driblou o marcador, avançou e chutou forte para fazer o terceiro e finalizar o placar na zona norte.

Com o resultado obtido neste primeiro confronto, o Grêmio pode até perder por dois gols de diferença que avança a final.

2023-07-09