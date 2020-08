Homem embriagado é preso no litoral gaúcho após furtar o carro do marido da sua enteada

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu na noite de terça-feira (18), na BR-101, em Terra de Areia, no Litoral Norte gaúcho, um homem embriagado que estava dirigindo um carro que havia furtado do marido da sua enteada em Santa Catarina.

Segundo informações divulgadas nesta quarta-feira (19), durante policiamento ostensivo na rodovia, os agentes avistaram um Gol parado no acostamento. Ao abordagem o veículo, só encontraram o passageiro, que apresentava sinais visíveis de confusão mental. Ele tinha 56 anos e constava como desaparecido nos sistemas policiais.

Enquanto os agentes esperavam o guincho para remover o veículo do local, chegou o motorista – um homem de 45 anos, morador de Novo Hamburgo, que estava com forte hálito alcoólico. Ele disse que o veículo havia ficado sem gasolina. O homem foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou alta concentração de álcool no organismo.

Ao consultarem a placa do carro, os policiais verificaram que ele havia sido furtado poucas horas antes, em Sombrio (SC), e pertencia ao marido da enteada do motorista.

Os dois homens foram encaminhadas para a delegacia. A família do desaparecido e o dono do veículo foram comunicados da ocorrência.