O 1º Batalhão da Polícia de Choque da Brigada Militar apreendeu farto armamento e munição em uma operação deflagrada na noite desta terça-feira (18) em Porto Alegre. A ação ocorreu na rua Arachanes, no bairro Espírito Santo.

Houve a apreensão de quatro revólveres calibres 32 e 38, duas pistolas calibres 9 milímetros e duas espingardas de caça, além de 13 carregadores, um ferrolho e uma armação. Os policiais militares recolheram ainda 544 munições de calibres variados. Um criminoso foi preso.

O flagrante ocorreu quando o efetivo realizava o patrulhamento tático motorizado na região e recebeu a informação sobre um indivíduo armado no endereço. No local indicado, o suspeito foi avistado saindo de uma residência com uma mochila nas costas. Ele tentou fugir, mas foi contido. Armas e munições foram então encontradas pelos policiais militares com o criminoso e no interior da moradia.

Já em outra ação desta vez no bairro Santa Tereza, a polícia prendeu um traficante na rua Rosário do Sul. Os policiais militares apreenderam um tijolo de um quilo de maconha e mais 89 tijolinhos da droga, 54 pinos de cocaína, 13 munições de calibre 38, 15 pacotes de cigarros, uma balança de precisão digital, um aparelho celular e R$ 63,00 reais em dinheiro.