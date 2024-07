Saúde Homem faz transplante de rim enquanto está acordado e volta para casa depois de apenas 1 dia

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2024

Médicos de Chicago descartaram a anestesia geral durante o procedimento. (Foto: Divulgação/Northwestern Medicine)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Se você soube que alguém submetido a um transplante de órgãos, você naturalmente presumiria que essa pessoa estaria dormindo durante o procedimento e que teria que passar pelo menos alguns dias no hospital, certo? Embora essa seja a forma mais comum, existem exceções.

John Nicholas, um homem de 28 anos, morador de Chicago, foi submetido a um transplante de rim apenas com anestesia local – ou seja, ele estava acordado durante a cirurgia – e teve alta no dia seguinte. Esse tipo de situação é rara, mas não inédita, embora essa tenha sido a primeira vez que foi realizada na Northwestern Medicine, nos EUA, onde o paciente foi operado.

“Este é o primeiro caso na Northwestern Medicine em que um paciente ficou acordado durante todo um procedimento de transplante renal e voltou para casa no dia seguinte, basicamente tornando este procedimento ambulatorial. Nossa esperança é que o transplante renal acordado possa diminuir alguns dos riscos da anestesia geral e, ao mesmo tempo, encurtar a internação hospitalar do paciente”, disse o médico Satish Nadig, cirurgião de transplante e diretor do Northwestern Medicine Comprehensive Transplant Center, em comunicado.

O procedimento, realizado no dia 24 de maio, levou menos de dois horas. Em vez de usar a anestesia geral, que é mais comum durante esse tipo de cirurgia, a equipe da Northwestern Medicine decidiu utilizar apenas uma injeção de raquianestesia – a mesma utilizada em cesáreas, por exemplo. De acordo com os médicos, esta opção pode aumentar o acesso ao transplante para pacientes de alto risco para serem submetidos à anestesia geral, ao mesmo tempo que diminui o tempo de internação hospitalar do paciente transplantado.

“Fazer anestesia para o transplante de rim acordado foi mais fácil do que muitas cesarianas”, disse o médico Garcia Tomas.

“No caso de John, aplicamos uma injeção de raquianestesia na sala de cirurgia com um pouco de sedação para maior conforto. Foi incrivelmente simples e sem intercorrências, mas permitiu que John ficasse acordado para o procedimento, melhorando a experiência do paciente. O transplante renal acordado não só pode ajudar os pacientes que apresentam riscos ou fobias à anestesia geral, mas também pode ajudar a reduzir a internação hospitalar para que possam se recuperar mais confortavelmente em casa”, completa.

Nicholas não apresentava nenhum risco ou fobia à anestesia geral, mas era um ótimo candidato para o procedimento devido à sua idade, fatores de risco limitados e sua vontade de participar de uma estreia médica na Northwestern Medicine.

“Foi uma experiência muito legal saber o que estava acontecendo em tempo real e ter consciência da magnitude do que estavam fazendo”, disse Nicholas. “A certa altura, durante a cirurgia, lembro-me de ter perguntado: ‘devo esperar que a raquianestesia faça efeito?’ Eles já estavam trabalhando muito e eu estava completamente alheio a esse fato. Na verdade, nenhuma sensação. Recebi um pouco de sedação para meu próprio conforto, mas ainda estava ciente do que eles estavam fazendo. Especialmente quando eles chamaram meu nome e me contaram sobre certos marcos que haviam alcançado.”

Após uma cirurgia bem-sucedida, Nicholas recebeu alta no dia seguinte. Para pacientes submetidos a um transplante de rim “normal”, ou seja, sob anestesia geral, o tempo de internação é de 2 a 3 dias no Northwestern Memorial Hospital.

