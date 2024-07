Saúde Cotonetes: pode usar para limpar o ouvido? Quais são as melhores opções? Tire suas dúvidas

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2024

Uso do cotonete pode ser satisfatório, mas existem alternativas mais seguras e eficazes. (Foto: Reprodução)

Você já deve ter ouvido a advertência de nunca utilizar um cotonete para limpar o ouvido, com relatos de pessoas que romperam o tímpano com o item de limpeza.

Embora as lesões do tipo sejam “bastante incomuns”, elas de fato podem ocorrer e, quando acontecem, são graves, diz Seth Schwartz, médico de ouvido, nariz e garganta da Virginia Mason Franciscan Health em Seattle, nos Estados Unidos.

Entenda por que você deve parar de usar cotonetes nos ouvidos e as melhores alternativas para fazer a limpeza da região.

Problema dos cotonetes

A primeira coisa a entender é que a cera de ouvido não é um inimigo que deve ser necessariamente eliminado, explica Alexandra Quimby, médica de ouvido, nariz e garganta do Upstate University Hospital em Nova York, nos EUA.

Essa substância pegajosa, às vezes quebradiça – composta de secreções oleosas da pele, suor e células mortas – protege o delicado ouvido interno ao reter irritantes como sujeira, poeira, bactérias e fungos e ao regular a umidade.

A cera do ouvido também ajuda a remover as células mortas da pele que se desprendem do ouvido interno, complementa Schwartz. Quando você toma banho ou quando move a mandíbula ao falar ou mastigar, a cera do ouvido carrega essas células mortas da pele do interior do canal auditivo para o ouvido externo, onde elas acabam sendo empurradas para fora.

Se você tentar remover a cera do ouvido com cotonetes, corre o risco de irritar a delicada pele do ouvido interno, afirma Hae-Ok Ana Kim, médica especializada no tratamento de distúrbios do ouvido interno no Irving Medical Center da Universidade de Columbia, em Nova York.

As fibras do cotonete, embora pareçam “bonitas e felpudas”, diz ela, são “na verdade bastante abrasivas”. E isso pode fazer com que seu ouvido produza mais cera para proteger a pele, agora vulnerável.

Os cotonetes também podem empurrar a cera mais profundamente no canal auditivo, onde ela pode causar um acúmulo, diz – levando a sintomas como coceira, dor, sensação de plenitude ou tontura. Se o problema for grave o suficiente, também poderá causar abafamento da audição.

Estima-se que 5% dos adultos norte-americanos apresentem acúmulo ou impacto de cera no ouvido todos os anos, embora isso possa ser mais comum em adultos mais velhos ou naqueles que usam aparelhos auditivos. Kim conta que pessoas com problemas de pele como eczema ou psoríase também podem ter um risco maior, assim como pessoas com canais auditivos pequenos ou com formatos diferentes.

Se você acha que pode ter um bloqueio, procure um médico que possa removê-lo com segurança, alerta Tiffany Peng Hwa, médica de ouvido, nariz e garganta da Penn Medicine.

Outras estratégias

A melhor maneira de manter seus ouvidos limpos e saudáveis é deixar a cera de ouvido em paz, dizem os especialistas. Mas se você não consegue resistir à vontade de cutucar o ouvido – e quem consegue? O ouvido é revestido de terminações nervosas que, quando estimuladas, podem ser extremamente prazerosas – os especialistas têm dicas de como limpá-lo com segurança.

1. Toalha de rosto – Quimby recomenda limpar a parte externa da orelha (chamada de pavilhão auricular) com uma toalha úmida, da mesma forma que faria com outras partes do corpo. — Limpe a parte externa que você conseguir alcançar, mas nada mais profundo — diz.

2. Gotas para os ouvidos – Para ajudar seu ouvido em seu processo natural de autolimpeza, Schwartz recomenda colírios de venda livre. Essas gotas tendem a ser melhores para quem tem cera de ouvido naturalmente mais seca, pois amolecem a cera, facilitando a limpeza.

Algumas pessoas consideram os colírios ineficazes – ou tão eficazes quanto o uso de gotas de água – mas, por serem geralmente seguros, os especialistas recomendam os colírios em vez de cotonetes.

3. Evite utensílios de uso diário – Além dos cotonetes, os especialistas alertam contra o uso de ferramentas caseiras ou compradas em lojas que permitam raspar, pegar ou retirar a cera do ouvido. Eles podem ser tão simples quanto clipes de papel, ou podem ser pequenos curetas, escovas ou picaretas com ponta de câmera que podem ser comprados em farmácias ou on-line. Essas ferramentas são tão perigosas quanto os cotonetes, diz Schwartz.

Ele também desaconselha a vela de ouvido, que consiste em colocar a extremidade não acesa de uma vela oca no canal auditivo e acender a outra extremidade. Isso supostamente cria uma sucção que puxa a cera do ouvido para fora. Mas “as velas são ineficazes e perigosas”, afirma.

Elas podem causar queimaduras, e a cera restante visível, que algumas pessoas podem considerar como prova de que a técnica funcionou, é na verdade apenas cera da vela, não cera de ouvido.

4. Use-os com responsabilidade – Ainda assim, algumas pessoas sentem vontade de usar cotonetes apesar de seus riscos, diz Hwa. — Se você estiver usando-os para absorver um pouco de umidade ao redor da abertura do ouvido, provavelmente não há problema — afirma.

