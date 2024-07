Saúde Pessoas com ansiedade têm o dobro do risco de desenvolver Parkinson a partir dos 50 anos

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Pesquisadores mapearam ocorrência do transtorno psíquico próximo ao diagnóstico de perda cognitiva. (Foto: Freepik)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Pessoas com mais de 50 anos que sofrem de ansiedade têm o dobro do risco de desenvolver a doença de Parkinson. A descoberta vem de um novo estudo de pesquisadores das universidades College London, no Reino Unido, e Medical Centre Göttingen, na Alemanha.

Os pesquisadores usaram dados de cuidados primários do Reino Unido colhidos entre 2008 e 2018. Foram comparados 109.435 pacientes com ansiedade a 878.256 sem o transtorno.

Eles rastrearam sintomas típicos do Parkinson – como problemas de sono, depressão, tremor e comprometimento do equilíbrio – desde o momento em que a ansiedade foi diagnosticada até um ano antes de o Parkinson ser detectado. Com isso, chegaram aos fatores de risco.

A conclusão foi de que o risco de desenvolver a doença cognitiva aumentou duas vezes em pessoas com ansiedade, em comparação com o grupo de controle. Os pesquisadores também confirmaram que sintomas como depressão, distúrbios do sono, fadiga, comprometimento cognitivo, pressão baixa, tremor, rigidez, comprometimento do equilíbrio e constipação eram fatores de risco para desenvolver Parkinson em pessoas com ansiedade.

De acordo com o principal autor do estudo, Juan Bazo Alvarez, da University College London (UCL), a doença de Parkinson é a segunda condição neurodegenerativa mais comum no mundo, e estima-se que afetará 14,2 milhões de pessoas até 2040.

“A ansiedade é conhecida por ser uma característica dos estágios iniciais da doença de Parkinson, mas antes do nosso estudo, o risco prospectivo de Parkinson naqueles com mais de 50 anos com ansiedade de início recente era desconhecido”, disse, em comunicado.

Para a pesquisadora Anette Schrag, também da UCL, coautora do estudo, conhecer melhor o papel da ansiedade no quadro neurodegenerativo poderá gerar intervenções precoces.

“A ansiedade não é tão bem pesquisada quanto outros indicadores iniciais da doença de Parkinson. Pesquisas futuras devem explorar como a ocorrência precoce de ansiedade se relaciona com outros sintomas iniciais e com a progressão subjacente do Parkinson em seus estágios iniciais”, afirmou, em comunicado.

O Parkinson é um distúrbio progressivo causado pela morte de células nervosas na parte do cérebro chamada substância negra, que controla o movimento. Com a perda desses neurônios, o cérebro reduz sua capacidade de produzir o neurotransmissor dopamina. Essa disfunção parece ser relacionada ao acúmulo de uma proteína chamada alfa-sinucleína.

Diagnóstico

Uma equipe de pesquisadores, liderada por cientistas da UCL e do University Medical Centre Goettingen, Alemanha, recentemente desenvolveu um simples exame de sangue que usa inteligência artificial para prever o Parkinson até sete anos antes do início dos sintomas.

Os pesquisadores aconselham que futuras pesquisas devem explorar por que pessoas com mais de 50 anos com ansiedade de início recente estão mais em risco de Parkinson e se seus resultados são afetados pela gravidade da ansiedade.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/pessoas-com-ansiedade-tem-o-dobro-do-risco-de-desenvolver-parkinson-a-partir-dos-50-anos/

Pessoas com ansiedade têm o dobro do risco de desenvolver Parkinson a partir dos 50 anos

2024-07-01