Homem invade residência e é morto a tiros por morador em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2021

Criminoso foi surpreendido pela reação do proprietário da residência e acabou sendo morto a tiros

Um assaltante foi morto ao tentar realizar um roubo a uma residência em Porto Alegre. O caso ocorreu por volta da 1h da madrugada desta terça-feira (05) na rua Antônio Carlos Lopes, no bairro Medianeira.

De acordo com a BM (Brigada Militar), o morador relatou que o homem invadiu o pátio da residência e anunciou um assalto. Portando uma faca, ele teria feito ameaças ao proprietário da casa. A vítima do assalto, inclusive, pediu que ele largasse a faca. Como o criminoso não atendeu ao pedido, o proprietário sacou uma pistola e efetuou três disparos.

Após ser atingido, o assaltante chegou a conseguir fugir do local, no entanto o corpo dele foi encontrado pelos policiais a 30 metros da residência. Como ele não estava com nenhum documento, não foi identificado. A Brigada Militar também informou a Polícia Civil de que o criminoso já teria conseguido assaltar a residência em outra oportunidade. Na ocasião, ele havia roubado alguns objetos.

Conforme a polícia, o morador agiu em legítima defesa. Ele tem o registro da arma e é atirador esportivo. O caso será investigado pela 2° Delegacia de Polícia Civil de Porto Alegre.

