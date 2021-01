Rio Grande do Sul Mulher embriagada envolvida em acidente com morte é presa em Soledade, no Norte do Estado

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2021

O piloto da motocicleta morreu no local. A condutora do carro, que teve ferimentos leves, foi presa pois dirigia embriagada Foto: PRF/Divulgação O piloto da motocicleta morreu no local. A condutora do carro, que teve ferimentos leves, foi presa pois dirigia embriagada. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Por volta das 18h desta segunda-feira (04), no km 255 da BR 386, em Soledade, no Norte do Estado, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) atendeu uma colisão envolvendo uma Duster e uma Harley Davidson. O piloto da motocicleta morreu no local. A condutora do carro, que teve ferimentos leves, foi presa pois dirigia embriagada.

Agentes da PRF foram informados sobre um grave acidente, e deslocaram rapidamente para o atendimento. No local encontraram uma motocicleta Harley Davidson, com placas de Caxias do Sul, e um automóvel Duster, de Santa Catarina. Eles saíram da pista após colidirem.

O piloto da motocicleta, de 45 anos, natural de Caxias do Sul, estava já sem vida. Dentro da Duster, os policiais encontraram latas de cervejas. A condutora, uma catarinense de 43 anos, realizou o teste com o bafômetro, que resultou 0,66 mg/L de álcool no ar dos pulmões, mais de 13 vezes o suficiente para ser considerado infração de trânsito.

Após análise preliminar da cena do acidente, os policiais concluíram que a Duster, transitando sentido capital, invadiu a pista contrária e colidiu com a motocicleta, que transitava sentido interior. A mulher foi presa em flagrante e conduzida à área judiciária local após ser liberada do hospital. Os carros foram recolhidos para a perícia.

