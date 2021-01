Polícia Traficante é morto em troca de tiros em vila de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2021

Cúmplice foi preso pelo efetivo que realizava patrulhamento na avenida Moab Caldas Foto: Brigada Militar/Divulgação Cúmplice foi preso pelo efetivo que realizava patrulhamento na avenida Moab Caldas. (Foto: Brigada Militar/Divulgação) Foto: Brigada Militar/Divulgação

Um traficante morreu e outro foi preso após confrontarem-se com o efetivo do 1º BPChq (1º Batalhão de Polícia de Choque) da Brigada Militar na noite de segunda-feira (04) em Porto Alegre.

O incidente ocorreu na alameda 6 da avenida Moab Caldas, na vila Cruzeiro do Sul, no bairro Santa Tereza, na Zona Sul da Capital. Houve a apreensão de um revólver calibre 38 com numeração suprimida e munição, 30 porções de maconha e 24 buchas de cocaína, além de R$ 100 em dinheiro.

Durante patrulhamento a pé em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, a tropa do 1º BPChq visualizou dois suspeitos em via pública. A dupla fugiu e foi perseguida até um pátio, onde um dos criminosos efetuou os disparos de revólver na direção dos policiais militares.

No revide, o indivíduo, de 20 anos, foi baleado e ferido gravemente. Ele foi então encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro, onde depois não resistiu aos graves ferimentos e morreu durante atendimento médico. A ficha criminal dele incluía homicídio doloso, tráfico de drogas, porte ilegal de arma e resistência.

