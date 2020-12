Em 2006, Joseph assumiu os negócios por completo ao comprar a parcela de 50% dos negócios de seu irmão. Moise morreu em 2014. Estimativa da Bloomberg dá conta de que, só em dividendos do banco, Joseph tenha embolsado R$ 6,4 bilhões no período solo.

O momento mais difícil de sua gestão do Safra foi após a crise do subprime, em 2008. O jornal inglês Financial Times revelou que o banco brasileiro havia feito investimentos com Bernard Madoff, banqueiro americano acusado de comandar um esquema ilegal de pirâmide de US$ 50 bilhões. O Safra, sozinho, tinha US$ 300 milhões dos seus clientes em um fundo gerido por Madoff.