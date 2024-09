Geral Homem morre ao ser atingido por montanha-russa da Oktoberfest, na Alemanha

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2024

O caso ocorreu na cidade de Munique, cidade do sul do país que sedia o festival anualmente. (Foto: Divulgação)

Um trabalhador morreu durante um passeio de teste em uma montanha-russa na Oktoberfest da Alemanha nessa segunda-feira (16), segundo o Corpo de Bombeiros local.

O caso ocorreu na cidade de Munique, cidade do sul do país que sedia o festival anualmente. Segundo os bombeiros, a vítima, um jovem de 20 anos que trabalhava na montagem do evento, foi atingido por um vagão em alta velocidade durante um teste.

Ele ficou gravemente ferido e chegou a ser hospitalizado, disse a polícia, mas morreu por conta do choque.

A atração ainda não estava aberta para o público — a 189ª edição da Oktoberfest só começa no próximo dia 21 de setembro. A organização da festa ainda não havia se manifestado sobre o caso até a última atualização desta reportagem.

Em 2023, um acidente em uma montanha-russa no primeiro dia do evento deixou oito pessoas feridas, quando dois trens se chocaram. As informações são do portal de notícias G1.

