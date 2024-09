Geral Naufrágio de navio no litoral de Pernambuco deixa ao menos quatro tripulantes mortos

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2024

Imagem do navio de carga Concórdia pouco antes de afundar no litoral de Pernambuco. (Foto: Reprodução)

A Capitania dos Portos confirmou na noite dessa segunda-feira (16) as mortes de quatro tripulantes do navio de carga Concórdia. A embarcação que levava alimentos e material de construção para Fernando de Noronha, mas afundou na noite do domingo (15), nas proximidades da Ilha de Itamaracá, no Litoral Norte de Pernambuco. Um tripulante continuava desaparecido.

Havia nove pessoas no navio de carga durante o naufrágio. A Marinha informou que quatro delas foram resgatadas com vida pelo Navio Rebocador de Alto Mar “Cormoran” e se encontravam em bom estado de saúde. Sem terem as idades divulgadas, elas foram identificadas como:

– Edvaldo Baracho da Silva;

– Marcelo Cláudio da Conceição Freitas;

– Mozart Gomes da Fonseca;

– Valcei Gomes da Costa.

Os nomes dos tripulantes que morreram e da pessoa desaparecida não foram divulgados. O portal de notícias G1 informou ter questionado a Capitania dos Portos sobre onde os corpos das vítimas haviam sido encontrados e para onde seriam levados, mas não obteve resposta.

Segundo a Marinha, os sobreviventes foram resgatados pelo Navio Rebocador de Alto Mar “Cormoran”, com o apoio da lancha da Capitania dos Portos de Pernambuco, até Goiana, onde foram atendidos por uma equipe médica da Marinha.

“Estão tristes pela situação. Mas estão calmos já, tomaram banho, foram atendidos. Tiveram todo o suporte já em alto-mar. Não tiveram nenhuma fratura”, disse o médico Rafael Rayol em entrevista à TV Globo, acrescentando que, após o atendimento, os pacientes seriam levados para o Recife.

No início da tarde, dois corpos foram encontrados por pescadores. Imagens mostram um navio de resgate e, nele, é possível ouvir um homem dizendo que um corpo tinha sido resgatado e que outro ainda iria ser retirado da água.

Em nota, a Capitania dos Portos afirmou que foi acionada a estrutura do Salvamar Nordeste para coordenar a operação de busca e salvamento no litoral pernambucano, com o Navio-Patrulha (NPa) Macau e com a Aeronave H36 da Força Aérea Brasileira.

Naufrágio

O barco saiu do Recife no sábado (14), carregado com alimentos e material de construção. Segundo o dono da embarcação, Antônio Gonçalves, ela pode transportar até 180 toneladas e estava cheia.

O trajeto entre o Recife e Fernando de Noronha tem 545 quilômetros, que são percorridos em cerca de 48 horas pelos navios que abastecem a ilha.

Segundo a Marinha, o Concórdia estava a aproximadamente 8,5 milhas náuticas (cerca de 15 quilômetros) da praia de Ponta de Pedras, no município de Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. As informações são do portal de notícias G1.

