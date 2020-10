Geral Homem morre após ser atingido por raio enquanto corria na praia em Itapema

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2020

Fabrício morava em Itapema. (Foto: Redes sociais/Reprodução)

O homem de 47 anos que morreu após ser atingido por um raio em Itapema, no Litoral Norte de Santa Catarina, foi cremado neste sábado (3) em Balneário Camboriú. Fabrício Corrêa Gasparetto estava com um amigo correndo na praia.

O corpo dele foi velado durante a manhã de sábado e a cerimônia de cremação ocorreu por volta das 12h. Ele morava em Meia Praia, mesmo bairro onde ele e o amigo corriam na faixa de areia quando foram atingidos pela descarga elétrica.

Fabrício teve uma parada cardiorrespiratória, foi levado para o Hospital Santo Antônio, mas não resistiu. Segundo os bombeiros, não é possível precisar se o amigo foi atingido direta ou indiretamente, mas ele estava desorientado, foi atendido pelos Bombeiros e Samu e passa bem.

A vítima trabalhava como corretor de imóveis e consultor de negócios. Segundo um amigo, ele gostava de praticar esportes. A morte causou enorme comoção na cidade. Nas redes sociais, amigos lamentaram a perda. Ele deixou esposa e três filhos.

Incidente

De acordo com os bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 19h no bairro Meia Praia, próximo à Rua 231. Os socorristas foram até o local com ambulância e caminhão. Ao encontrarem a vítima grave, viram que o homem estava em parada cardiorrespiratória e iniciaram os procedimentos de ressuscitação cardiopulmonar.

Em seguida, o homem foi levado ao Hospital Municipal Santo Antônio, em Itapema. No local, os procedimentos de ressuscitação continuaram, mas a vítima não resistiu.

O outro homem estava desorientado e foi atendido inicialmente pelos bombeiros do caminhão. Foi chamado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que continuou os cuidados com a vítima. Segundo os bombeiros, este segundo homem estava com bons sinais vitais, apenas desorientado.

O tênis usado por um deles ficou destruído pela descarga elétrica. Ainda conforme os bombeiros, a corrente elétrica de um raio passa facilmente 5 mil amperes e uma corrente elétrica de 0,03 amperes já é suficiente para levar um ser humano à morte.

Após um dia de calor recorde, Santa Catarina teve registro de temporais no fim do dia de sexta e a região de Itapema foi atingida por uma grande quantidade de raios.

A recomendação dos Bombeiros é que, a qualquer sinal de tempestade, as pessoas se afastem de lugares abertos, incluindo praias.

