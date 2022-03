Rio Grande do Sul Homem morre atropelado por automóvel na ERS-239, em Novo Hamburgo

Por Redação O Sul | 28 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











A vítima, do sexo masculino, foi atingida por um Renault Mégane Foto: CRBM/Divulgação A vítima, do sexo masculino, foi atingida por um Renault Mégane (Foto: CRBM/Divulgação) Foto: CRBM/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um pedestre morreu atropelado, na manhã desta segunda-feira (28), logo após o meio-dia no Km 16 da ERS 239, em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. A vítima, do sexo masculino, foi atingida por um Renault Mégane. O óbito constatado ainda no local.

O Comando Rodoviário da Brigada Militar foi acionado, juntamente com uma equipe de resgate da concessionária EGR.

Houve desvio do tráfego para a faixa lateral, devido ao trecho ter ficado bloqueado para o trabalho do Instituto-Geral de Perícias.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul