Brasil Homem que destruiu relógio de Dom João VI fica em silêncio durante depoimento à Polícia Federal

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Antônio Cláudio é de Catalão (GO) e estava foragido desde o dia dos ataques. Foto: Reprodução Antônio Cláudio é de Catalão (GO) e estava foragido desde o dia dos ataques. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O homem que destruiu um relógio do século 17 no Palácio do Planalto, durante os ataques de 8 de janeiro em Brasília, ficou em silêncio durante o depoimento à Polícia Federal (PF) na segunda-feira (23). Antônio Cláudio Alves Ferreira foi preso e já deu entrada no sistema prisional.

Na declaração de depoimento, consta que Ferreira “decidiu fazer uso do direito de permanecer em silêncio”.

Antônio Cláudio foi preso na tarde de segunda-feira em Uberlândia e levado até a delegacia da Polícia Federal. Lá, ficou por algumas horas até ser encaminhado para o Presídio de Uberlândia I. Ele é investigado pelos crimes de: abolição violenta do Estado Democrático de Direito; golpe de Estado; dano qualificado; associação criminosa; incitação ao crime e destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

Antônio Cláudio é de Catalão (GO) e estava foragido desde o dia dos ataques. Uma câmera de segurança flagrou o carro do suspeito rodando pela cidade goiana 10 dias após os atos de vandalismo. O Ministério da Justiça também confirmou a identificação de Antônio Cláudio e informou que ele era considerado foragido após os atos terroristas.

Nesta quarta-feira, a Polícia Federal (PF) cumpriu mandado de busca e apreensão na residência dele em Catalão. No cumprimento do mandado, agentes apreenderam um celular, um veículo e uma caderneta contendo anotações.

Antecedentes

Antônio Cláudio teve três processos criminais na Justiça de Catalão e já foi preso duas vezes. Todos os processos estão arquivados atualmente porque ele cumpriu as sentenças.

Um deles, em 2017, Antônio foi preso em flagrante por tráfico, mas o crime foi alterado na Justiça para posse de droga. Assim, ele foi solto e cumpriu pena alternativa. O processo foi arquivado em 2018.

Segundo a sentença que mandou arquivar o processo, Antônio pagou multa de R$ 1 mil, dividida em 5 parcelas. Todas as guias de pagamento foram enviadas ao Judiciário. Ele também compareceu diversas vezes ao Núcleo de Apoio ao Toxicômano e Alcoólatra de Catalão durante quatro meses, para assistir palestras semanais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/homem-que-destruiu-relogio-de-dom-joao-vi-fica-em-silencio-durante-depoimento-a-policia-federal/

Homem que destruiu relógio de Dom João VI fica em silêncio durante depoimento à Polícia Federal