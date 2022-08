Polícia Homem que feriu as gatas do vizinho com disparos de arma de pressão é indiciado por maus-tratos no litoral gaúcho

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2022

O atirador confessou que disparou nas três gatas com a intenção de matá-las Foto: Polícia Civil/Divulgação O atirador confessou que disparou nas três gatas com a intenção de matá-las. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil informou, na manhã desta terça-feira (02), que indiciou por maus-tratos contra animais um homem que feriu as gatas do seu vizinho com disparos de arma de pressão no balneário Santa Terezinha, em Imbé, no Litoral Norte gaúcho.

Dois animais foram atingidos por chumbinhos na cabeça no dia 13 de julho. A partir do registro da ocorrência policial pelo tutor dos animais, a polícia instaurou um inquérito e efetuou diligências para elucidar o caso.

Durante a investigação, foi apurado que o atirador, incomodado com o comportamento das três gatas, efetuou os disparos com uma espingarda de pressão. No dia 29, os policiais civis cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa do homem. Os agentes apreenderam a arma de pressão, 32 chumbinhos, pequena quantidade de maconha e apetrechos para consumo da droga.

Interrogado, o atirador, de 33 anos, confessou que disparou nas três gatas do vizinho com a intenção de matá-las. Inclusive, enviou áudios no aplicativo WhatsApp narrando os fatos e reclamando dos animais, que sobreviveram.

O crime de maus-tratos contra animais é sujeito à pena de dois a cinco anos de prisão e multa.

