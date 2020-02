Polícia Homem que matou a ex-mulher e a ex-sogra em Porto Alegre é condenado a mais de 44 anos de prisão

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2020

Após 12 horas de julgamento, o Tribunal do Júri de Porto Alegre considerou o réu Evandrios Martins dos Santos culpado pelos assassinatos de mãe e filha na Zona Norte da Capital. A pena foi fixada em 44 anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela juíza Cristiane Busatto Zardo, que presidiu os trabalhos.

O homem foi condenado por feminicídio contra sua ex-companheira Mariane da Silva Isbarrola e sua ex-sogra Terezinha de Fátima Pereira da Silva. Ambas foram mortas no apartamento onde moravam, no momento em que Mariane preparava-se para ir ao trabalho.

O crime aconteceu na manhã do dia 2 de abril de 2018 no bairro Humaitá. As vítimas foram mortas a facadas. As duas filhas do casal estavam na residência no momento dos assassinatos.

O motivo do crime foi o ciúme doentio de Evandrios e o fato de ele não aceitar a separação. Durante o julgamento, testemunhas destacaram o sentimento de posse do homem em relação à vítima e que ele a obrigava a manter relações sexuais diárias, com ameaça psicológica.

Sentença

Ao dosar a pena, a magistrada analisou que as consequências ultrapassaram a morte das vítimas. “O réu e a vítima Mariane tinham duas filhas, que, de uma só vez, dentro do seio do lar onde residiam, onde supostamente estariam seguras, perderam a mãe e a avó. Por consequência dessa conduta, perderam também o pai. Por consequência dessa conduta, foram retiradas do lar onde residiam, separadas de pessoas as quais estavam acostumadas a conviver, sofrendo danos psicológicos que as levaram a tratamento, com consequências futuras impossíveis de precisar”, afirmou.

O criminoso, que está preso há um ano e nove meses, não poderá apelar da sentença em liberdade.

