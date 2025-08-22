Sexta-feira, 22 de agosto de 2025

Rio Grande do Sul Autor da morte de adolescente em frente a escola de Santa Maria é condenado à prisão

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2025

Câmera registrou o crime, motivado por ciúme, em 2017. (Foto: Arquivo/O Sul)

Julgamento realizado nessa sexta-feira (22) em Santa Maria (Região Central do Estado) resultou na condenação de um homem a 13 anos e meio de prisão em regime inicialmente fechado, pelo assassinato de um adolescente no portão de uma escola estadual. O crime foi cometido na tarde de 10 de abril 2017, quando o executor tinha 19 anos e a vítima 14.

De acordo com denúncia formulada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), Gabriel Silveira Medeiros recebeu cinco facadas no abdômen e tórax. O fato causou comoção na cidade e mobilizou diversas instituições para que o autor do ataque fosse responsabilizado.

O cálculo da sentença levou em conta a acusação de homicídio qualificado pelo agravante de uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. A Justiça não decretou a execução imediata da pena, mas a promotora Tayse Bielecki Yamanaka, que atuou em plenário no Tribunal, interpôs recurso oral durante a sessão plenária para que o réu já comece a cumprir a pena.

Ela destacou a importância da condenação diante o impacto do crime: “A escola deve ser um local seguro para nossas crianças e adolescentes. É inadmissível que os pais deixem seus filhos na escola e os recebam em um caixão. A condenação do indivíduo que matou Gabriel trouxe justiça à sociedade de Santa Maria.”

Motivação

O site do MPRS não apresenta mais detalhes sobre o crime, mas registros na imprensa relatam o ocorrido. Gabriel era filho único e aluno novo na Escola Estadual Santa Marta, no bairro de mesmo mome, onde cursava a 7ª série do Ensino Fundamental.

Ele já estava no pátio de entrada quando foi chamado até o lado de fora pelo jovem (que não estudava na instituição). Houve um rápico bate-boca, o menor acabou golpeado no tórax e não resistiu aos ferimentos, tendo o óbito constatado ao ser conduzido por ambulância pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a uma unidade de pronto-atendimento (UPA).

O incidente foi registrado por uma câmera de monitoramento na área externa do colégio. Confuso, o aluno ferido chegou a retornar para a escola, onde cruzou com colegas em um corredor do prédio, até tombar no interior de uma das salas.

A investigação apontou ciúme como motivação, pois a vítima havia sido vista na saída da aula com uma aluna com quem o assassino mantinha relacionamento. Este último fugiu do local mas foi identificado e capturado dias depois, confessando a autoria, alegando não ter premeditado o ataque.

Ele chegou a ser preso, mas uma decisão judicial proferida cinco meses depois permitiu que respondesse ao processo em liberadade, mediante o cumprimento de medidas cautelares, benefício que revoltou familiares, amigos, colegas e outros membros de comunidade.

(Marcello Campos)

