Polícia Homem que matou colega de trabalho em São Leopoldo se entrega à Polícia

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2022

Câmeras de vigilância flagraram o crime Foto: Reprodução de vídeo Crime foi registrado por câmera interna no começo desta semana. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução de vídeo

Autor das estocadas que resultaram na morte de um colega em fábrica de São Leopoldo (Vale do Sinos), um homem de 54 anos se entregou à Polícia Civil nesta quinta-feira (9). O crime foi parcialmente registrado por câmera interna na segunda-feira e vitimou Marcelo Camillo, 34, atingido no tórax por ferramenta de corte – ele chegou a passar por cirurgia, mas não resistiu a parada cardíaca.

Em depoimento prestado à tarde, o responsável pelo assassinato admitiu o envolvimento no homicídio. Também argumentou que o gesto fatal – dois golpes na altura do peito com uma ferramenta de corte – foi cometido no calor de uma discussão entre ambos, após supostas brincadeiras por parte de Camillo.

O prazo para prisão em flagrante expirou, mas o autor do crime permanecerá detido na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Ele deve ser denunciado por homicídio doloso.

Hostilidades

Testemunhas do incidente relataram que ambos não mantinham boa relação no local de trabalho. Havia um longo histórico de desavenças, cujo estopim foi um bate-boca por causa do horário de intervalo para o café, já que Camillo tinha três anos de empresa e era subordinado ao colega que o matou – esse último com duas décadas de vínculo.

Imagens registradas por uma câmera de vigilância interna mostram os dois funcionários ao fundo de um sala e, na sequência, a vítima surge já ferida mas ainda andando, aparentemente desnorteada pelo ferimento. Logo atrás, aparece o agressor – ele fugiu a pé, deixando para trás um objeto cortante que acabou enviado para perícia.

(Marcello Campos)

