Quinta-feira, 11 de setembro de 2025

Política Homem tenta invadir o Palácio do Planalto, em Brasília, leva dois tiros de borracha e é preso

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2025

Invasor ignorou ordens dos militares para recuar e, com isso, foi atingido no quadril e na perna

Foto: Thiago Melo/PR

Um homem de 54 anos levou dois tiros de borracha e foi preso na madrugada desta quarta-feira (10) após tentar invadir o Palácio do Planalto, em Brasília. Segundo a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, o homem tentou invadir o prédio pela rampa principal por volta de 3h30min.

O Palácio do Planalto é o prédio de trabalho da Presidência da República. Ele fica na Praça dos Três Poderes, em uma das pontas da Esplanada dos Ministérios, no centro de Brasília.

Ainda de acordo com a Secom (Secretaria de Comunicação), ele ignorou ordens dos militares para recuar e não ultrapassar a área de segurança. Com a resistência, militares do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) dispararam balas de borracha, que atingiram o quadril e a perna do homem.

Após os disparos, o rapaz foi contido e levado para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília. A identidade do preso não foi divulgada.

