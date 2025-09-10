Quinta-feira, 11 de setembro de 2025

Política Ministro do Supremo Luiz Fux diz que não há golpe de Estado sem deposição de governo legitimamente eleito

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2025

Ministro foi o terceiro a votar no julgamento sobre o núcleo crucial da suposta trama golpista

Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

O ministro Luiz Fux, do STF (Supremo Tribunal Federal), afirmou nesta quarta-feira (10) que não há golpe de Estado sem a deposição de um governo legitimamente eleito. O ministro deu a declaração ao votar no julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre o núcleo crucial da suposta trama golpista. Ele foi o terceiro a votar.

“Jamais poder-se-ia cogitar do artigo 359-M [golpe de Estado], por ausência de deposição de governo legitimamente constituído. Deposição de governo é o que exige a lei”, disse Fux, acrescentando que golpes não resultam de atos isolados ou de ações de multidões com pouca articulação.

“Não configura o tipo penal [de golpe de Estado] a participação de turbas desordenadas”, completou o ministro do STF. Fux argumentou ainda que várias manifestações terminam com depredações, mas não são enquadradas como golpe de Estado, apesar de terem natureza política.

Ele citou como exemplos manifestações de black blocs em 2013 e 2014. Naquelas ocasiões, porém, não havia manifestantes reivindicando intervenção das Forças Armadas.

Outros pontos do voto de Fux

Antes de fazer a consideração sobre o crime de golpe de Estado, Fux: se posicionou pela absolvição de Bolsonaro e demais réus do crime de organização criminosa; disse que o STF e a Primeira Turma não têm competência para analisar esse caso; e, por isso, afirmou entender que o processo deveria ser totalmente anulado; acolheu argumentação da defesa de que não houve tempo suficiente para análise de documentos, o que configuraria cerceamento de defesa; reconheceu a validade da delação de Mauro Cid.

Homem tenta invadir o Palácio do Planalto, em Brasília, leva dois tiros de borracha e é preso
Governo gaúcho inaugura obra histórica de readequação da Cadeia Pública de Porto Alegre
