Por Redação O Sul | 23 de Maio de 2020

Yuval Topper-Erez dá à luz em parto humanizado. Foto: Tara Leach/Reprodução/Facebook O israelence Yuval divulgou as fotos do parto do seu terceiro filho. (Foto: Reprodução/FaceBook) Foto: Tara Leach/Reprodução/Facebook

O israelense Yuval Topper-Erez divulgou através do Facebook o ensaio fotográfico do parto do seu terceiro filho. Na legenda das imagens, contou que no início pensou em guardá-las apenas para a família, mas que depois teve a sensação de que deveria divulgá-las, uma vez que elas representavam duas das causas que ele mais defende: a normalização do parto domiciliar e das pessoas trans e não-binárias que dão à luz.

“Era minha quarta gravidez e eu estava esperando meu terceiro filho. Foi uma gravidez difícil, física e emocionalmente. Sempre gostei de fotografia de nascimento e, no meio do caminho, decidi que registraria o parto. Naquele momento, pensei que seria apenas um álbum de memórias adorável para mim e talvez para o meu filho, mas, quando vi as fotos, subitamente tive a sensação de que elas precisavam estar lá fora, pois representam muito bem duas causas muito próximas ao meu coração: normalização do parto domiciliar e normalização de pessoas trans e não binárias que dão à luz”, escreveu no post.

“Então, primeiro eu as dividi com meus amigos. E agora estou pronto. Levei pouco mais de um ano para me sentir pronto para compartilhá-las com o mundo, e agora estou publicando o álbum publicamente. Eu sei como imagens significativas como essas poderiam ter sido para mim antes da minha primeira gravidez. O nascimento ocorreu no norte da Inglaterra em 8 de maio de 2019, às 5h55 da manhã, após um trabalho de parto muito rápido e intenso. No entanto, foi um nascimento muito bonito”.

Ele escreveu sobre sua rede de apoio: “Eu tive ajuda de duas parteiras surpreendentes, uma que me viu passar por todos os altos e baixos de um aborto, gravidez difícil, parto e período pós-parto, outra que é uma das minhas melhores amigas, uma doula maravilhosa”. Além disso, também estava presente no momento seu esposo, Matan Topper-Erez. “Nossos dois filhos mais velhos foram convidados a se juntar a nós para o nascimento, mas optaram por não acordar e vieram conhecer o novo bebê logo após o término do nascimento”, concluiu.

