Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2024

Chamado de Batalhão de Ferro, o 1º BPM de Porto Alegre realizou uma solenidade nesta segunda-feira, na sede da unidade, no bairro Menino Deus. Foto: Divulgação/Rede Pampa Chamado de Batalhão de Ferro, o 1º BPM de Porto Alegre celebrou a data com uma solenidade nesta segunda. (Foto: Divulgação/Rede Pampa) Foto: Divulgação/Rede Pampa

O batalhão de Polícia Militar (BPM) mais antigo da Brigada Militar completou 132 anos de história nesta segunda-feira (21). Chamado de Batalhão de Ferro, o 1º BPM de Porto Alegre celebrou a data com uma solenidade realizada na sede da instituição, no bairro Menino Deus, na capital. O presidente da Rede Pampa de Comunicação, Alexandre Gadret, foi agraciado como forma de reconhecimento institucional pela inestimável colaboração ao Batalhão.

O evento iniciou com demonstrações de disciplina aos comandos militares por parte dos soldados atuais da unidade. Na sequência foi realizada uma saudação às autoridades presentes seguido do Toque do Veterano, canção em homenagem aos antigos brigadianos do Batalhão presentes no evento.

O Tenente-Coronel Eduardo Moura Mendes, comandante do 1º BPM, recordou em seu discurso mais de um século de atuação do 1º BPM. Desde as batalhas bélicas do início do século 20, passando pelo momento difícil das guerras entre facções nos anos 2000 e mais recentemente o trabalho dos soldados do Batalhão na enchente de maio deste ano no Rio Grande do Sul.

“É uma data histórica para o nosso Batalhão de Ferro. Tivemos a oportunidade hoje de estar com toda a nossa comunidade, com os ex-comandantes, a nossa tropa em forma, marcando essa data tão importante para nós. São 132 anos de um batalhão que se confunde com a história do Rio Grande do Sul, e para nós é um orgulho muito grande poder estar à frente dessa unidade nesse momento. Num ano tão importante de trabalho do nosso batalhão, com tudo o que a gente viveu. Então num pós-enchente, o Estado se reerguendo, um batalhão que teve um papel fundamental nos resgates, na ajuda da nossa comunidade, no policiamento ostensivo nessas áreas alagadas, então foi um trabalho imenso e a nossa tropa está de parabéns. Hoje foi um dia de celebração para o nosso efetivo”, comentou o comandante.

A animação sonora da cerimônia ficou a cargo da centenária banda da Brigada Militar. O encerramento do evento contou com um desfile dos soldados do batalhão, além dos policiais ciclistas, batedores e duas viaturas do 1º BPM.

Estiveram presentes na celebração: o Subcomandante-Geral da Brigada Militar, Coronel Douglas da Rosa Soares; o Coronel Luigi Gustavo Soares Pereira, Chefe do Estado Maior; o Desembargador Militar Coronel Paulo Roberto Mendes Rodrigues; e o comandante do Comando de Policiamento da Capital, Coronel Luciano Moritz Bueno.

Situado na Rua Dezessete de Junho, n.º387, bairro Menino Deus, o Batalhão de Ferro possui responsabilidade territorial sobre parte da zona Sul de Porto Alegre, em 21 bairros, subdividido em Três companhias, sendo a 1ª e 3ª Companhias de Polícia Ostensiva localizada na sede da unidade, com competência sob os bairros: Praia de Belas, Menino Deus, Medianeira, Santa Tereza e Cristal.

2024-10-21