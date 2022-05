Porto Alegre Homenagem aos garis marca o início da 17ª Semana Cidade Limpa em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 14 de maio de 2022

Dia do Gari é celebrado nesta segunda-feira Foto: Cristine Rochol/PMPA

O DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) promoverá ações especiais na 17ª Semana Cidade Limpa, que iniciará nesta segunda-feira (16) em Porto Alegre.

Um café da manhã servido pela Associação dos Servidores do DMLU a cem garis marcará a abertura das atividades no Dia do Gari. Também será lançado um vídeo em homenagem a esses profissionais nas redes sociais.

Na terça-feira (17), será montado um estande com maquetes de uma unidade de triagem e de composteira caseira no Largo Glênio Peres, mo Centro Histórico. No local, serão oferecidas explicações sobre o funcionamento das usinas de reciclagem e a correta separação dos resíduos.

Um garrafão com estrutura feita em metal, o chamado Papa Resíduo, será o destaque da atividade, que também ocorrerá na quarta, quinta e sexta em locais de grande visibilidade.

