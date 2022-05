Política “Democracia no Brasil será garantida com eleições limpas, transparentes e urnas eletrônicas”, diz o ministro Alexandre de Moraes

Por Redação O Sul | 14 de maio de 2022

Ministro discursou no Congresso Brasileiro de Magistrados, em Salvador Foto: Rovena Rosa/ABr Ministro discursou no Congresso Brasileiro de Magistrados, em Salvador. (Foto: Rovena Rosa/ABr) Foto: Rovena Rosa/ABr

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes afirmou, neste sábado (14), que a democracia no Brasil será garantida com votação limpa, transparente e através de urnas eletrônicas. Ele será o presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) durante as Eleições 2022.

“Vamos garantir a democracia no Brasil com eleições limpas, transparentes e por urnas eletrônicas. Em 19 de dezembro, quem ganhar vai ser diplomado nos termos constitucionais, e o Poder Judiciário vai continuar fiscalizando e garantindo a democracia”, afirmou.

Moraes discursou por cerca de 30 minutos no Congresso Brasileiro de Magistrados, que acontece até este sábado, em Salvador. Além disso, o ministro citou o ataque de “milícias digitais” contra a informação e a democracia.

“As milícias digitais produzem conteúdo falso, notícias fraudulentas, e têm o mesmo ou mais acesso que a mídia tradicional”, disse. Segundo Moraes, as “milícias digitais” atuam para fazer com que a população duvide da mídia tradicional, que é um dos três sustentáculos da democracia.

“A internet deu voz aos imbecis. Hoje qualquer um se diz especialista, veste terno, gravata, coloca painel falso de livros [no fundo do vídeo] e fala desde a guerra da Ucrânia até o preço da gasolina, além de atacar o Judiciário”, afirmou.

“Como não dá para atacar o povo, começaram a atacar os instrumentos que garantem a democracia”. O mistro também destacou que o Poder Judiciário não vai “abaixar a cabeça” para movimentos populistas que são contra a democracia.

