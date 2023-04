Mundo Homens armados invadem resort no México e matam sete pessoas

Por Redação O Sul | 16 de abril de 2023

Vítimas são uma criança de 7 anos, três homens e três mulheres. (Foto: Reprodução)

Homens armados mataram sete pessoas, dentre elas uma criança de 7 anos, após invadirem um resort no Estado mexicano de Guanajuato, em uma região cada vez mais assolada pela violência de cartéis de drogas.

Autoridades locais confirmaram as mortes de três homens e três mulheres, além de um menino, durante um tiroteio no resort de La Palma, na pequena cidade de Cortázar, cerca de 65 quilômetros ao sul da capital do estado.

Um vídeo gravado logo após o incidente mostra adultos e crianças em choque ao caminhar ao lado de pilhas de cadáveres perto de uma piscina. Ainda de acordo com as autoridades, os homens armados também destruíram a loja de lembrancinhas do hotel.

Não está claro quem está por trás do tiroteio. Nos últimos anos, porém, cartéis rivais de drogas têm travado batalhas brutais para controlar o território e as rotas de tráfico no Estado.

“Sicários fortemente armados chegaram e foi isto que aconteceu”, disse um homem não identificado em um dos vídeos compartilhados nas redes — a Reuters não pôde verificar seu conteúdo de forma independente. “Sicário” é o termo usado localmente para matadores de aluguel.

“Após o ataque, os bandidos fugiram, mas não antes de causar danos à loja do resort e levar as câmeras de segurança e o monitor”, disse o departamento de segurança de Cortazar em um comunicado.

Guanajuato tem sido cada vez mais atormentada pela violência provocada por carteis de drogas, apesar de também ser um centro agrícola e industrial do país. O cartel de drogas Jalisco Nova Geração tem lutado com grupos criminosos locais, incluindo o cartel de Santa Rosa de Lima, que aparentemente é apoiado pelo cartel de Sinaloa.

O ataque ao resort ocorre no mesmo mês em que quatro homens foram assassinados na cidade balneária de Cancún, logo no início das festividades da Semana Santa. As autoridades disseram em 4 de abril que os assassinatos estavam relacionados a rivalidades de cartéis de drogas

O Departamento de Estado dos EUA emitiu um alerta de viagem aos turistas americanos por causa do aumento da violência. O alerta pede aos viajantes para “exercer maior cautela”, especialmente após o anoitecer em resorts de praia caribenhos como Cancún, Playa del Carmen e Tulum.

2023-04-16