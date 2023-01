Rio Grande do Sul Homens armados são detidos por suspeita de homicídio no Litoral Norte gaúcho

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2023

Um terceiro suspeito conseguiu escapar de abordagem da BM. (Foto: Divulgação/BM)

Após o recebimento de informações sobre um homicídio em Pinhal (Litoral Norte), integrantes da Brigada Militar (BM) capturaram dois suspeitos armados que circulavam em um veículo vermelho por ruas do balneário. A dupla tentou escapar da abordagem, no bairro Magistério, mas acabou alcançada e detida. Um terceiro indivíduo é procurado.

Durante a fuga, um dos homens deixou para trás um revólver calibre 38 com dois cartuchos deflagrados. Já o seu acompanhante estava de posse de uma pistola com 15 cápsulas de calibre 9 milímetros e carregador alongado, além de . No interior do veículo, com registro de furto, havia mais munição e outro carregador.

O crime é investigado pela Polícia Civil de Cidreira. Até a noite desta segunda-feira (23) não haviam sido divulgadas informações sobre a vítima, morta a tiros.

Ofensiva de veraneio

Com apoio de órgãos como Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, e Superintendência de Serviços Penitenciários (Susepe), além das prefeituras, a Brigada Militar tem promovido operações integradas de segurança pública no Litoral Norte. A ofensiva mais recente foi realizada em Capão da Canoa e Imbé no último fim de semana.

A iniciativa teve como foco a verificação do cumprimento de prisões domiciliares e uso de tornozeleiras eletrônicas, fiscalização em bares, quiosques e similares, bem como abordagens de trânsito em vias públicas e rodovias de acesso aos municípios. O objetivo é reduzir os indicadores de criminalidade.

Os resultados têm sido considerados positivos pelos órgãos envolvidos, especialmente no que se refere ao caráter preventivo contra incidentes violentos com morte intencional e ataques ao patrimônio – furtos e roubos a residências, por exemplo.

Outras operações semelhantes serão desencadeadas até o fim do veraneio, além do policiamento de rotina já realizado ao longo do ano.

Saldo da operação

Entre sábado e domingo, uma mulher foi presa em Imbé por tráfico de entorpecentes. Ela portava 155 buschas de crack e 144 de cocaína, além de um “tijolo” de maconha.

Agentes da 1ª Delegacia Penitenciária Regional (Susepe) fiscalizaram o cumprimento de 13 prisões domiciliares e uso de tornozeleiras eletrônicas, registrando um descumprimento da medida judicial por indivíduo que saiu de casa mesmo estando em prisão domiciliar.

Foram feitas barreiras de policiamento em vias públicas, sendo abordados 35 veículos, identificadas 48 pessoas, emitidas 28 autuações de trânsito e removidos quatro veículos por falta de documentação.

Já em rodovias estaduais, foram fiscalizados 291 veículos, com a emissão de 209 autos de infração de trânsito e identificadas 489 pessoas, aplicados 14 testes de etilômetro e removidos três veículos por irregularidades.

Em Capão da Canoa, um conhecido bar com área de shows teve um de seus ambientes interditado pelo Corpo de Bombeiros por não dispor da totalidade de equipamentos necessários à prevenção de incêndio. Também foi emitida notificação a outro estabelecimento do gênero na cidade.

Ainda foram registradas duas notificações do Corpo de Bombeiros por ausência de itens mínimos de segurança contra incêndio e outras duas assinadas pelo Comando Ambiental da BM em outros dois bares em Capão da Canoa.

Já em Imbé, ocorreram quatro notificações administrativas tributárias e oito por infração contra prevenção de incêndio em dez restaurantes vistoriados.

(Marcello Campos)

