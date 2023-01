Carlos Roberto Schwartsmann Tire o “depois” da sua vida!

Por Carlos Roberto Schwartsmann | 24 de janeiro de 2023

O sedentarismo é o principal problema de saúde da sociedade moderna. (Foto: Unsplash)

Existem decisões pessoais que devem ser tomadas o mais rápido possível. Muitas vezes a proposição é perfeitamente exequível, mas de difícil execução. Para concretiza-la é necessário muita vontade, perseverança e determinação.

Procrastinar vem do latim “pro” (a frente) e “crastinus” (amanhã). É deixar para depois aquilo que já deveria ter sido feito: vou consertar isso depois, vou resolver isto depois, vou terminar isto depois, vou pagar isto depois! É o adiamento de uma ação.

É comum ouvir dos pacientes: vou parar de fumar, vou parar de beber, vou perder peso, vou fazer exercícios. Nas duas primeiras situações o abandono do vício, que tem dependência física ou psicológica, sem dúvida, é o mais difícil.

A maioria dos médicos aconselha seus pacientes a lutar contra 2 grandes inimigos da saúde: a obesidade e o sedentarismo.

Como ortopedista explico que, a longo prazo, o excesso de peso leva ao desgaste as principais articulações que suportam a carga: coluna, quadril, joelhos.

Também é preciso entender que, ao passar dos anos, o aumento de nossa massa corpórea é prejudicial aos órgãos vitais como o coração, os pulmões e rins. Eles precisam trabalhar mais e desnecessariamente. O coração é uma máquina que não para um minuto sequer durante décadas.

Seu corpo é a sua casa. É a casa que você mora. Todo mundo gosta de morar numa casa boa, bonita e bem arrumada. Portanto, cuidando do seu corpo, você está cuidando da sua casa. O sacrifício é grande, mas é preciso entender que o cérebro é que manda no estomago. O auxílio médico e de nutricionista pode ser de grande valor, mas a determinação individual é o fator fundamental para alcançar o objetivo. Por isso, não deixe para depois, comece sua dieta agora. Não é aceitável, argumentos tipo: depois do final de semana, depois do ano novo etc.

O segundo grande inimigo é o sedentarismo. A restrita atividade física está associada a várias alterações metabólicas e doenças: hipertensão, infarto, diabetes, osteoporose, depressão etc.

O sedentarismo é o principal problema de saúde da sociedade moderna. É o pai de todos os males. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, 81% dos jovens de hoje são sedentários e se tornaram adultos ociosos.

O avanço da tecnologia prejudicou muito o hábito da atividade física. É mais fácil ser seduzido pelo vídeo game, televisão e o celular do que jogar tênis, futebol, nadar ou simplesmente correr ou caminhar. O estimulo a atividade física deve se iniciar na família e se perpetuar nas escolas.

Cabe aos governos oferecer lugares adequados para prática desportiva. Mas para quem não quer deixar para depois sugiro que escolha um tipo de atividade que desperte seu interesse e prazer. Não é possível que nada lhe interesse!

Existem infinitas opções para que seus músculos realizem contrações prazerosas. Ao ar livre, no campo, na água da piscina, na água do mar. Em ambientes fechados, na academia, no pilates, nas aulas de dança.

Vença as distancias com seus músculos! Não com veículos motorizados. Tenha vergonha de subir até o primeiro andar de elevador.

Não deixe para “DEPOIS”! Mexa-se!!!

Carlos Roberto Schwartsmann – Médico e professor universitário

