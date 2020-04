Notas Brasil Homicídios em SP crescem 23% em março pela 1ª vez em 6 anos

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2020

O estado de São Paulo registrou em março de 2020 o primeiro aumento de casos de homicídio, de 23,3%, em seis anos, quando comparados o mesmo período do ano, segundo as estatísticas criminais divulgadas nesta sexta-feira (24) pela Secretaria da Segurança Pública (SSP). A quantidade de estupros teve queda de 7,7% no número de casos.

