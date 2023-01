Política “Homofobia é crime”, afirma PSDB após declaração do ator José de Abreu sobre o governador Eduardo Leite

Por Marcelo Warth | 3 de janeiro de 2023

"O Rio Grande do Sul não tem uma primeira-dama, mas tem uma pessoa que é de verdade", disse Leite sobre o seu namorado Foto: Reprodução/Twitter

Em resposta a uma publicação do ator José de Abreu nas redes sociais referindo-se ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o PSDB afirmou que “homofobia é crime”. O partido informou que, no momento, não pretende acionar a Justiça.

“Não consigo entender gay de direita. Parece um contrassenso”, escreveu o artista ao comentar um vídeo republicado pela atriz Mika Lins, que mostra o momento em que Leite, durante a sua posse no domingo (1º), fala sobre o namorado, o médico Thalis Bolzan.

“O Rio Grande do Sul não tem uma primeira-dama, mas tem uma pessoa que é de verdade. Podem ter certeza”, disse o governador sob aplausos dos presentes na solenidade. Mika classificou a atitude de Leite como “muito importante”.

A fala do tucano fez referência a uma declaração do seu adversário no segundo turno das eleições, Onyx Lorenzoni (PL). Durante a campanha, o ex-ministro afirmou que, se fosse eleito, o Rio Grande do Sul teria “uma primeira-dama de verdade”.

