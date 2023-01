Política Saiba quem são os 13 suplentes que assumirão as vagas de ministros de Lula no Congresso

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2023

Oito deputados e cinco senadores suplentes assumirão, temporariamente, os cargos dos titulares. (Foto: Agência Senado)

A saída de 13 parlamentares para assumir ministérios no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) abrirá novas vagas no Congresso Nacional, que serão ocupadas pelos suplentes.

Ao todo, oito deputados e cinco senadores suplentes assumirão, temporariamente, os cargos dos titulares. A lista com os nomes foi divulgada pela Secretaria-Geral da Mesa da Câmara.

Os ministros escolhidos por Lula que foram eleitos para a próxima legislatura devem tomar posse no Congresso no dia 1º de fevereiro. Em seguida, se licenciarão para assumir o comando das respectivas pastas. Confira quem são os suplentes que assumirão as vagas dos ministros:

Senado

– Ana Paula Lobato (PSB-MA) assumirá no lugar de Flávio Dino (PSB-MA), ministro da Justiça e Segurança Pública.

– Margareth Buzetti (PSD-MT) assumirá no lugar de Carlos Fávaro (PSD-MT), ministro da Agricultura.

– Fernando Farias (MDB-AL) assumirá no lugar de Renan Filho (MDB-AL), ministro dos Transportes.

– Augusta Brito (PT-CE) vai assumir no lugar de Camilo Santana (PT-CE), ministro da Educação.

– Jussara Lima (PT-PI) assumirá no lugar de Wellington Dias (PT-PI), ministro do Desenvolvimento Social.

Câmara

– Orlando Silva (PCdoB-SP) assumirá uma das três vagas abertas pelo PT por São Paulo, com as saídas de Alexandre Padilha (PT-SP), que comanda a Secretaria de Relações Institucionais, Paulo Teixeira (PT-SP), ministro do Desenvolvimento Agrário, e Luiz Marinho (PT-SP), ministro do Trabalho.

– Alfredinho (PT-SP) assumirá a segunda vaga aberta pelo PT por São Paulo, com a saída de Padilha, Teixeira e Marinho.

– Vicentinho (PT-SP) assumirá a terceira vaga aberta pelo PT por São Paulo, com a saída de Padilha, Teixeira e Marinho.

– Luciene Cavalcante (PSOL-SP) assumirá a primeira vaga aberta pela federação PSOL/Rede, com as saídas de Marina Silva (Rede-SP), ministra do Meio Ambiente, e de Sônia Guajajara (PSOL-SP), que assumiu o recém-criado Ministério dos Povos Indígenas.

– Ivan Valente (PSOL-SP) assumirá a segunda vaga aberta pela federação PSOL/Rede, com as saídas de Marina Silva e Sônia Guajajara.

– Reginete Bispo (PT-RS) assumirá no lugar de Paulo Pimenta (PT-RS), que assumiu a Secretaria de Comunicação.

– Dr Benjamim (União-MA) assumirá no lugar de Juscelino Filho (União-MA), ministro das Comunicações.

– Ricardo Abrão (União-RJ) assumirá no lugar de Daniela Carneiro (União-RJ), ministra do Turismo.

