Brasil Horário de verão: 66% são a favor, segundo enquete informal no perfil de Lula no Twitter

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2022

Implantada nos anos 1930, medida foi suspensa durante o governo Bolsonaro e volta a dividir opiniões na internet. (Foto: Agência Brasil)

Uma enquete informal no perfil do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Twitter, apontou que mais de 66% (66,2%) são favoráveis à volta do horário de verão. Responderam que são contra quase 34% (33,8%). Um total de 2,3 milhões de pessoas votaram.

O questionamento foi lançado no começo desta semana. A equipe do presidente eleito reforçou que a enquete não tem valor oficial. Uma eventual decisão para retomar o horário de verão passaria por outras etapas, como consulta a técnicos e economistas.

O horário de verão foi encerrado em abril de 2019, pelo presidente Jair Bolsonaro, derrotado por Lula no segundo turno da eleição. O atual presidente justificou que o a medida afetava negativamente o relógio biológico da população e não contribuía para economizar energia elétrica.

Quando a suspensão foi oficializada, especialistas concordaram que a economia de energia proporcionada pelo horário de verão havia deixado de ser relevante, mas se dividiam sobre a suspensão e eventual fim definitivo da medida no Brasil.

Pedido

Na última sexta-feira (4), o vice-presidente eleito e coordenador da transição de governo, Geraldo Alckmin (PSB), respondeu a um pedido do ator Bruno Gagliasso sobre o tema. Gagliasso havia solicitado a Alckmin que incluísse “a volta do horário de verão no plano de transição”. “Horário de verão é o Brasil feliz de novo”, escreveu o ator.

Com emojis, o ex-governador de São Paulo respondeu: “Anotado”. Até o momento, não há anúncio oficial da equipe de transição sobre o tema.

Histórico

O horário de verão foi instituído no Brasil durante a gestão de Getúlio Vargas, em 1931 e 1932, mas só passou a ser adotado sem interrupções a partir de 1985. A medida foi criada para aproveitar a iluminação natural nos dias mais longos para poupar energia e reduzir o risco de apagões.

A suspensão da polêmica medida já era estudada no governo de Michel Temer, mas foi implantada durante a gestão de Bolsonaro.

Veja, a seguir, os prós e contras para o retorno do horário de verão:

Energia

— Vantagens: de acordo com dados do Ministério de Minas e Energia nos últimos anos, o Brasil economizou pelo menos R$ 1,4 bilhão desde 2010 por adotar o horário de verão, em razão de uma redução média de 0,5% no consumo de energia, chegando a 4,5% no horário de pico.

Segundo dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), números já divulgados, entre 2010 e 2014, o aproveitamento da luz do sol resultou em economia de R$ 835 milhões para os consumidores, principalmente devido à redução da necessidade do uso de termelétricas (de operação mais cara).

— Desvantagens: os números oficiais mostram, entretanto, que a economia no consumo de energia caiu nos últimos anos e que a medida passou a ter pouca relevância tanto para a segurança do setor de energia como na composição do preço da conta de luz. A economia gerada caiu de R$ 405 milhões em 2013 para R$ 147,5 milhões, em 2016.

Economia

— Vantagens: entre as vantagens proporcionadas pelo horário de verão, os defensores da medida costumam citar que a hora adicional de sol estimula as pessoas a ficarem mais tempo nas ruas, com impactos positivos no trânsito, nos transportes públicos e na segurança pública.

— Desvantagens: segundo os contrários à medida, o horário de verão afeta o setor agropecuário, uma vez que o gado bovino seria sensível à mudança de horário das fazendas, afetando a produtividade leiteira.

Segurança

— Vantagens: o especialista em infraestrutura Claudio Frischtak avalia que uma hora a mais de luminosidade reduz os riscos de “homicídios, roubos e acidentes de trânsito”.

Um estudo de 2016, realizado por pesquisadores da UFPE (Universidade Federal de Pernambuco), por exemplo, analisou dados de ocorrência de acidentes rodoviários entre 2007 e 2013. Segundo o estudo, nos estados em que o horário de verão era adotado, houve redução de 10% dos acidentes em rodovias federais.

— Desvantagens: a segurança pública também é vista como ponto de preocupação para os trabalhadores que, durante o período, deixam suas casas ainda antes do nascer do sol.

Disposição física

— Vantagens: aqueles que defendem o retorno do horário de verão chamam atenção para a possibilidade fazer exercícios físicos ao fim da tarde e aproveitar melhor o espaço público.

— Desvantagens: uma parte significativa da população alega transtornos em suas rotinas e alteração do relógio biológico, e pesquisas científicas sugerem que a transição pode causar problemas como falta de atenção, de memória e sono fragmentado.

