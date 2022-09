Política Horário eleitoral no rádio e na TV, comícios e debates terminam nesta quinta-feira

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2022

O horário eleitoral para os candidatos que disputarão o segundo turno será veiculado entre 7 e 28 de outubro. (Foto: Agência Brasil)

O horário eleitoral gratuito no rádio e na TV termina nesta quinta-feira (29), assim como a realização de comícios e debates entre os candidatos que disputam o primeiro turno destas eleições.

Esta sexta (30) é o último dia para divulgação paga, na imprensa escrita, de anúncios de propaganda eleitoral. Na mesma data, encerra o prazo para a publicação do edital de convocação de representantes do Ministério Público, da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e de fiscais e delegados dos partidos políticos, das federações de siglas e das coligações “para acompanhar a emissão da zerésima [comprovante de que não há nenhum voto na urna] do Sistema de Gerenciamento da Totalização”.

O horário eleitoral gratuito no rádio e na TV para os candidatos que disputarão o segundo turno das eleições será veiculado entre 7 e 28 de outubro.

