Rio Grande do Sul Fiscais apreendem mais de meia tonelada de alimentos impróprios para o consumo na Região da Campanha

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2022

Dos seis estabelecimentos comerciais fiscalizados, apenas um não apresentou irregularidades Foto: MP/Divulgação Dos seis estabelecimentos comerciais fiscalizados, apenas um não apresentou irregularidades. (Foto: MP/Divulgação) Foto: MP/Divulgação

Em mais uma operação do Programa Segurança Alimentar RS, do MP (Ministério Público), realizada no interior do Rio Grande do Sul, foram apreendidos quase 530 quilos de alimentos impróprios para o consumo em Dom Pedrito, na Região da Campanha, na quarta-feira (28).

Dos seis estabelecimentos comerciais fiscalizados, apenas um não apresentou irregularidades. Os outros foram autuados. O MP não divulgou os nomes dos locais.

Os principais problemas encontrados foram alimentos e carnes sem procedência, armazenados de forma inadequada e com a validade vencida ou sem prazo de validade.

Além do MP, participaram da operação representantes da Vigilância Sanitária Municipal de Dom Pedrito, da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, da Delegacia de Polícia de Proteção ao Consumidor e da Patrulha Ambiental da Brigada Militar.

